Pronostico Atalanta-Sporting CP 30 novembre 2023. Analisi, statistiche, ultime notizie, probabili formazioni, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sulla 5° giornata della fase a gironi di UEFA Europa League in campo giovedì.

Pronostico Atalanta-Sporting CP 30 novembre 2023: lo stato di forma delle squadre

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà giovedì 30 novembre alle 18:45 (diretta su Sky Sport e DAZN) i portoghesi dello Sporting Lisbona per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Europa League. Attualmente, la Dea è prima in classifica nel gruppo D con 10 punti, frutto di 3 successi e 1 pareggio, mentre i lusitani inseguono a quota 7, a +3 sullo Sturm Graz e a +6 sul fanalino di coda Rakow.

In palio punti pesanti, con i lusitani che sono stati battuti per 1-2 (reti di Scalvini e Ruggeri per i nerazzurri, inutile la marcatura di Gyokeres per lo Sporting) dai bergamaschi nel match dell’andata, unico precedente in competizioni Uefa tra le due compagini.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Atalanta-Sporting CP 30 novembre 2023: probabili formazioni

Gasperini non potrà contare su El Bilal Tourè, Palomino, Toloi e Zappacosta. Scamacca dovrebbe essere il terminale offensivo con Koopmeiners e De Ketelaere a supporto, mentre Hateboer e Ruggeri sono i favoriti per le corsie laterali. Davanti a Musso probabile trio difensivo composto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A de Roon ed Ederson le chiavi del centrocampo.

Amorim risponde con un modulo quasi speculare, del quale non faranno parte Catamo e Fresneda (infortunati). Gyokeres, autore del gol all’andata, dovrebbe essere confermato come terminale offensivo, con Edwards e Pedro Goncalves ai lati. Hjulmand e Morita a protezione della difesa.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Hjulmand, Morita, Reis; Edwards, Gyokeres, Pedro Goncalves. All. Amorim

Pronostico Atalanta-Sporting CP 30 novembre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di UEFA Europa League.

Le nostre scommesse su Atalanta-Sporting Lisbona

2-1 all’andata, l’Atalanta ha perso con lo stesso risultato anche in campionato, in casa col Napoli, 6° Gol/Gol nelle ultime 9 partite tra tutte le competizioni. Lo Sporting arriva dal debordante 8-0 in coppa di lega, contro un avversario di bassa lega. Prima 9 Gol/Gol in 10 partite per i lusitani. Andiamo con un altro GOL SI @1.67.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB