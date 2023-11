Pronostico Servette-Roma 30 novembre 2023. Analisi, statistiche, ultime notizie, probabili formazioni, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sulla 5° giornata della fase a gironi di UEFA Europa League in campo giovedì.

Pronostico Servette-Roma 30 novembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Alle 21:00 (diretta TV anche in chiaro su TV8), la Roma di José Mourinho sarà di scena in Svizzera contro il Servette per la 5° giornata di Europa League. Attualmente i giallorossi sono appaiati allo Slavia Praga a quota 9 punti al vertice del gruppo G, mentre gli elvetici inseguono a quota 4; chiude la graduatoria lo Sheriff Tiraspol con una solo punto. Con un successo i giallorossi potrebbero mettere in discesa la qualificazione agli ottavi di Europa League senza passare dai sedicesimi.

All’andata l’unico precedente tra le due formazioni in competizioni UEFA: la gara non ha avuto praticamente storia, con i capitolini che si sono imposti all’Olimpico per 4-0 (Lukaku, Pellegrini e doppietta di Belotti).

Pronostico Servette-Roma 30 novembre 2023: probabili formazioni

Il Servette di Weiler dovrebbe adottare uno scolastico 4-4-2 con Guillemenot e Crivelli davanti. A centrocampo dovrebbe toccare a Cognat e Diba, mentre Bolla e Kutesa agiranno probabilmente sulle fasce.

Tra le fila della Roma non dovrebbe farcela Smalling, mentre è da valutare Renato Sanches, che si allena in gruppo, ma intanto con l’Udinese non è stato convocato. Tra i pali il portiere “di coppa” Svilar, mentre a centrocampo Mourinho (che torna in panchina dopo la squalifica) dovrebbe confermare Pellegrini. Lukaku ed El Shaarawy dovrebbero essere le punte, mentre Dybala rimarrebbe a riposo. Kristensen e Azmoun non sono utilizzabili poiché esclusi dalla lista Uefa.

SERVETTE (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. All. Weiler.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, L.Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

Pronostico Servette-Roma 30 novembre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di UEFA Europa League.

Le nostre scommesse su Servette-Roma

I giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta con lo Slavia Praga, con la Roma raggiunta al primo posto. Il Servette è dietro a 4 punti e una vittoria oggi sarebbe importante per la squadra di Mourinho che ha già dominato gli svizzeri nel 4-0 dell’andata.

Il Servette non perde da 8 partite tra tutte le competizioni, ma anche la Roma si presenta bene con un 3-1 in campionato sull’Udinese all’Olimpico. I giallorossi devono iniziare a cambiare rotta anche lontano da Roma e serve una vittoria. Andiamo proprio con ROMA @1.83.

