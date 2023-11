Per il Gruppo B di Europa League, giovedì 30 novembre 2023, alle ore 18.45, si gioca la partita tra la formazione greca dell’Aek Atene e la squadra inglese del Brighton. Pronostico Aek-Brighton di Europa League, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’AEK di Atene, è al terzo posto in classifica con 4 punti, staccata di 3 lunghezze dal Brighton e di 4 dalla capolista Marsiglia, mentre l’Ajax chiude la classifica con 2 punti.

Vincendo, si giocherebbe il passaggio del turno nell’ultima partita in trasferta ad Amsterdam. Nel campionato nazionale greco, l’Aek è seconda con 27 punti a meno uno dal Panathinaikos.

Il Brighton, allenato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi, arriva in Grecia per cercare di qualificarsi con un turno di anticipo e poi cercare il primo posto nel girone nel match finale in casa contro il Marsiglia.

In Premier League il Brighton è ottavo in classifica con 22 punti, staccato di 8 punti dalla capolista Arsenal.

Le probabili formazioni di Aek-Brighton

AEK (4-3-1-2): Stankovic; Sidibé, Mitoglou, Szymanski, Hajsafi; Pineda, Jonsson, Amrabat; Gacinovic; Araujo, Garcia. All. Almeyda.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Milner, van Hecke, Igor, Estupinan; March, Gross; Ansu Fati, Gilmour, Mitoma; Joao Pedro. All. De Zerbi.

Dove vederla in TV

Aek-Brighton, sarà trasmessa in diretta su SKY e DAZN, giovedì 29 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita

Le quote offerte per questa partita, vedono favorita la vittoria della squadra ospite. Segno 1 giocato a quota 3.60, il pareggio pagato 4 volte la posta giocata, mentre il successo esterno del Brighton è giocato a quota 1.90 su AdmiralBet e a quota 1.94 su Sisal.

Pronostico Aek-Brighton di Europa League

La squadra di casa dell’AEK di Atena, ha un solo risultato utile possibile se vuole continuare a giocare in Europa League, vincere. Con un pareggio o una sconfitta si giocherebbe il passaggio in Conference League contro l’Ajax. Il Brighton con un pareggio o una vittoria, supera il turno.

Pronostico: GOL SI, giocato a quota 1.60 sia su Unibet che su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-1 / 1-0