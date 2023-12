Pronostico Roma-Sheriff 14 dicembre 2023. Sesta giornata di UEFA Europa League che ci dirà quali squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. I giallorossi devono vincere e sperare.

Pronostico Roma-Sheriff 14 dicembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Ultimi verdetti in questa 6° giornata della fase a gironi di Europa League, e in questo articolo prendiamo in analisi Roma-Sheriff Tiraspol. Con il Servette sicuro di partecipare agli spareggi di Conference League, la Roma di José Mourinho, che occupa il secondo post nel gruppo G con 10 punti, affronta lo Sheriff Tiraspol (ultimo con 1 punto), per provare ad evitare gli spareggi di Europa League approdando direttamente agli ottavi.

I giallorossi, dovranno vincere la loro gara e sperare che lo Slavia Praga (12) non faccia lo stesso con gli svizzeri. L’unico incontro precedente è stata la sfida di andata e che si è conclusa con il punteggio di 1-2 in favore dei capitolini (Tovar per i cechi, autorete di Kiki e gol di Lukaku per la Roma).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Roma-Sheriff 14 dicembre 2023: probabili formazioni

Tanti punti di domanda per José Mourinho, che dovrà valutare le condizioni dei suoi dopo la gara interna con la Fiorentina. Giocherà sicuramente Lukaku, che in campionato sarà invece squalificato, mentre non sarà a disposizione Dybala, alle prese con l’ennesimo infortunio, potrebbe sostituirlo El Shaarawy.

Lo Sheriff, che ha cambiato da poco allenatore affidandosi a Pilipchuk, dovrebbe invece schierare un 4-4-2 classico con Koval tra i pali, mentre davanti agirà la coppia Ankeye-Ricardinho.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho

SHERIFF (4-4-2): Koval; Apostolakis, Tovar, Bueno, Artunduaga; Ngom Mbekeli, Talal, Badolo, Joao Paulo; Ankeye, Ricardinho. All. Pilipchuk

Dove vedere in TV Roma-Sheriff Tiraspol

Appuntamento giovedì 14 dicembre alle 18:45 con diretta TV su Sky e DAZN.

Pronostico Roma-Sheriff 14 dicembre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di UEFA Europa League.

Le nostre scommesse su Roma-Sheriff Tiraspol

La Roma non può permettersi passi falsi e dovrà cercare di mettere subito in discesa il match, prima che possa diventare insidioso. La vittoria dei giallorossi è quotata un inerzia, ma col Parziale/Finale 1/1 si sale @1.52 che è già una giocata più interessante in singola, o per le vostre multiple e raddoppi.