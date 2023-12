Pronostico Rakow-Atalanta 14 dicembre 2023. Siamo all’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. Trasferta spensierata per la Dea, visto che la squadra di Gasperini è già certa del primo posto nel gruppo D.

Pronostico Rakow-Atalanta 14 dicembre 2023: lo stato di forma delle squadre

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che con 11 punti ha blindato il 1° posto del gruppo D di Europa League, fa visita al Rakow, attualmente ultimo con 4 punti, ma che si gioca a distanza l’accesso agli spareggi di Conference League a pari punti con lo Sturm Graz.

Il match dell’andata, vinto dai bergamaschi per 2-0 grazie alle reti di De Ketelaere ed Ederson, rappresenta l’unico precedente tra le due compagini.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Dove vedere in TV Rakow-Atalanta

Alle 21:00 di giovedì appuntamento in diretta anche in chiaro su TV8, mentre per gli abbonati ci sarà comunque la trasmissione su DAZN e Sky Sport.

Pronostico Rakow-Atalanta 14 dicembre 2023: probabili formazioni

Dawid Szwarga dovrebbe schierare il suo Rakow con il modulo 3-4-3, con davanti il trio composto da Kochergin, Zwolinski e Yeboah, mentre Papanikolau e Berggren avranno in mano le chiavi del centrocampo.

Tra le fila dell’Atalanta, Muriel sembra sicuro di un posto in attacco (ancora assente Scamacca), mentre dovrebbe riposare uno tra De Ketelaere e Lookman. Dubbi sull’impiego di Bakker, che potrebbe giocare nel trio difensivo oppure esterno sinistro a tutta fascia.

RAKOW (3-4-3): V.Kovacevic; Racovitan, A.Kovacevic, Rundic; Sorescu, Papanikolau, Berggren, Plavsic; Kochergin, Zwolinski, Yeboah. All. Szwarga

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Scalvini, Bakker; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Muriel. All. Gasperini

Pronostico Rakow-Atalanta 14 dicembre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di UEFA Europa League.

Le nostre scommesse su Rakow-Atalanta

Le forze in campo sono dalla parte della Dea, formazione superiore, che però gioca in trasferta e contro un avversario più motivato. Gasperini potrebbe risparmiare i suoi in vista degli impegni di campionato di questo fine di dicembre, e i polacchi si giocano l’accesso almeno alla Conference League, quindi giocheranno per vincere (e sperare). In ogni caso non ce la sentiamo di prendere la vittoria interna, consigliamo comunque il Rimborso in Caso di Pareggio sul Rakow @1.90 di quota (giocata asian handicap).