Per i Play Off di Europa League, giovedì 15 febbraio 2024, il Milan ospita a San Siro, alle ore 21, la squadra francese del Rennes, per la gara di andata. Pronostico Milan-Rennes, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan, dopo una fine di 2023 abbastanza complicata, sembra aver ritrovato il miglior gioco e questo lo dimostrano i risultati: 7 vittorie nelle ultime 9 partite giocate e il terzo posto in campionato di Serie A.

Dall’altra parte troviamo il Rennes di Mister Julien Stephan, che è reduce da un buon settimo posto in Ligue 1, ma soprattutto è reduce da 5 vittorie consecutive, dove ha subito solo 5 goal.

Probabili formazioni Milan-Rennes

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2) – Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fee, Santamaria, D

Dove vederla in TV

Milan – Rennes sarà trasmessa in diretta su Sky sport, giovedì 15 febbraio alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Milan-Rennes

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Milan che troviamo offerto vincente a quota 1.70 su Sisal e Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.80, mentre la vittoria del Rennes viene data in lavagna a quota 5.25 su Snai e Admiralbet

Pronostico per questa partita di Europa League

Ci aspettiamo una partita comandata dal Milan, i ragazzi di Pioli hanno dimostrato che a San siro è veramente complicato riuscire a strappargli qualche punto. Decidiamo di prenderci l’esito 1 fisso a quota 1.70.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 1-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione