La Roma, scende in campo giovedì 15 febbraio 2024, per la gara di andata valida per i Play Off di Europa League, sul difficile campo del Feyenoord di Rotterdam, in Olanda. Pronostico Feyenoord-Roma di Europa League del 15/02/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma e il probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Feyenoord è reduce da un buon campionato, dove si trova in seconda posizione in Eredivisie, staccato di 10 punti dalla capolista PSV e arriva a questo match da 7 risultati utili.

La Roma dopo il cambio di allenatore e l’arrivo di Daniele De Rossi, ha trovato 4 vittorie consecutive prima di arrendersi all’Inter per 4-2. L’ultima volta che queste squadre si sono affrontate risale a aprile del 2023, dove finì 1-1.

Probabili formazioni di Feyenoord-Roma

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Dove vederla in TV

Feyenoord – Roma sarà trasmessa in diretta su Sky sport, giovedì 15 febbraio alle ore 18.45.

Quote offerte dai bookmakers per Feyenoord-Roma

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Feyenord che troviamo offerta vincente a quota 1.90 su Sisal e a quota 1.85 su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.50, mentre la vittoria della Roma viene data in lavagna a quota 4.00.

Pronostico per questa partita di Europa League

Ci aspettiamo una partita giocata a viso aperto, dove vediamo sicuramente un goal da entrambe le parti. Decidiamo dunque di puntare sull’esito GOL SI che troviamo a quota 1.80 su Admiralbet e a quota 1.83 su Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 1-1