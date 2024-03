Nuova sfida mercoledì 6 marzo 2024, in Europa League, tra i portoghesi e bergamaschi in questa competizione, visto che si sono già affrontati nel girone iniziale. Pronostico Sporting-Atalanta, guida alle scommesse online. Scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato esatto finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Lo Sporting Lisbona è una squadra tra le più in forma in Europa. Da dicembre ad ora 16 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle gare ufficiali. In campionato un punto in più sul Benfica con una gara in meno ed in questa Europa League l’etichetta di outsider come la rivale odierna.

L’Atalanta arriva a questa sfida dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Bologna di domenica. L’Europa League, per la squadra di Gian Piero Gasperini potrebbe essere l’ultima via disponibile per partecipare alla prossima Champions League vincendo la competizione.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Atalanta

Sporting Lisbona (3-4-3): Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

Nei portoghesi troviamo una vecchia conoscenza del calcio italiano, Morten Hjulmand, ex capitano del Lecce. In attacco da sottolineare la presenza di Viktor Gyokeres, autore di 26 gol stagionali fin qui.

Nei bergamaschi non ci sono assenze, quindi probabilmente verrà schierata la migliore formazione possibile.

Dove vederla in TV

Sporting Lisbona-Atalanta, sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, mercoledì 6 marzo dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Sporting Lisbona-Atalanta

Sporting Lisbona favorito per la vittoria secondo le quote offerte dai bookmaker a 2.11 Betway e 2.10 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.60 AdmiralBet e 3.54 Betway. La vittoria dell’Atalanta a quota 3.35 Snai e 3.30 AdmiralBet.

Pronostico Sporting-Atalanta

L’Atalanta vista contro Milan e Bologna non è sembrata nelle migliori condizioni. Al contrario, i portoghesi sono tra le squadre più in fiducia in questo momento in Europa. Per questo puntiamo in favore dei padroni di casa.

Pronostico: 1X+Over 1.5 a quota 1.66 Betway e a quota 1.60 AdmiralBet.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1