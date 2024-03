Per gli ottavi di finale di Europa League, giovedì 7 marzo 2024, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano, i padroni di casa del Milan, ospitano la squadra ceca dello Slavia Praga. Pronostico Milan-Slavia Praga di Europa League del 06/03/2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma delle due squadre e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan arriva a questa gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, dopo la vittoria ottenuta in campionato di Serie A, in casa della Lazio per 1 a 0. Lo Slavia Praga, guida il campionato Ceco con 4 punti di vantaggio sullo Sparta Praga.

Le probabili formazioni di Milan-Slavia Praga

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka

Dove vederla in TV

Milan – Slavia Praga, sarà trasmessa in diretta su Sky sport Giovedì 7 Marzo dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita

La favorita per la vittoria è il Milan che troviamo a quota 1.50 su Sisal e su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.40, mentre la vittoria dello Slavia Praga, viene data in lavagna a quota 7.00.

Pronostico Milan-Slavia Praga di Europa League del 06/03/2024

Ci aspettiamo una partita gestita dai ragazzi di Pioli, che hanno la consapevolezza di poter vincere senza grossi problemi.

Il nostro pronostico è 1+2-5 goal che troviamo a quota 1.90 su Admiralbet e su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-0/ 2-1