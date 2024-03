Il Bayer Leverkusen, sempre più lanciato alla vittoria del suo primo Meisterschale, sarà ospite del Qarabag in Azerbaijan, giovedì 7 marzo 2024, per continuare la corsa in questa competizione dove è una delle favorite. Pronostico Qarabag-Bayer Leverkusen di Europa League del 07/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Gli azeri, con il passaggio del turno ai danni del Braga, hanno ottenuto un risultato storico. Infatti, nessuna squadra di questa nazione era riuscita mai a qualificarsi a gli ottavi di una competizione europea. In campionato, per quello che può valere, stanno dominando con 23 punti di vantaggio sulla seconda.

Dominio anche da parte della squadra di Xabi Alonso in Bundesliga, che nell’ultima giornata di campionato ha portato il suo vantaggio sul Bayern Monaco di 10 punti.

Continua ad essere l’unica squadra imbattuta tra i top 5 campionati e l’entusiasmo porta le aspirine ad essere una delle naturali “favorite” per questa edizione di Europa League.

Le probabili formazioni di Qarabag-Bayer Leverkusen

Qarabag (4-2-3-1): Lunev; Vesovic, Mustafazade, Huseynov, Jafarguliyev; Julio Romao, Jankovic; Leandro Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Schick, Hofmann.

Dove vederla in TV

Qarabag-Bayer Leverkusen, sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, giovedì 7 marzo dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Qarabag-Bayer Leverkusen

Favorito il Bayer Leverkusen per questa sfida, bancato vincente a 1.35 Betway e AdmiralBet, il pareggio è quotato 5.50 Sisal e 5.25 Snai. La vittoria del Qarabag a 9.00 Sisal e 8.50 Snai.

Pronostico Qarabag-Bayer Leverkusen di Europa League del 07/03/2024

Ipotizzare una debacle tedesca in territorio azero è francamente improbabile. Prendiamo un multigol in favore degli ospiti che paga meglio rispetto alla vittoria.

Pronostico: Multigol trasferta 2-4 a quota 1.57 Sisal e a quota 1.53 Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-2 / 1-3

