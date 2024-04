Arriva giovedì 11 aprile 2024, il derby italiano tanto atteso in Europa. A San Siro il Milan di Stefano Pioli affronterà nella gara di andata la Roma di Daniele De Rossi. Sfida tra due delle squadre più in forma del panorama nostrano. Pronostico Milan-Roma, derby di Europa League del 10/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan è in striscia aperta di 7 vittorie consecutive, che hanno permesso ai rossoneri di blindare la zona Champions League e di arrivare, molto probabilmente, secondi in campionato.

Con il rientro di quasi tutti gli infortunati, la squadra di Stefano Pioli, sembra poter ambire ad un gran finale di stagione, soprattutto grazie al ritorno dei gol e degli assist di Rafa Leao.

La Roma arriva alla sfida carichissima, dopo la vittoria di misura nel derby di sabato. L’arrivo di Daniele De Rossi, al posto di Jose Mourinho, ha galvanizzato un ambiente demotivato durante il periodo dello “Specialone”.

In campionato messo nel mirino il Bologna ed allungato sull’Atalanta nell’ultima. In Europa League l’obiettivo sarebbe bissare la finale dello scorso anno.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Rispetto al campionato mancherà in difesa Fikayo Tomori squalificato, il ballottaggio in difesa è tra Simon Kjaer e Malick Thiaw. Per il resto la migliore formazione con il ritorno dal primo minuto di Ismael Bennacer e Ruben Loftus-Cheek rispetto alla sfida con il Lecce.

Nella Roma ci sarà l’uomo derby Gianluca Mancini, anche perchè a rischio squalifica in campionato. Potrebbe avere una chance dal 1′ Leonardo Spinazzola, rispetto Angelino. Per il resto i titolarissimi di Daniele De Rossi.

Dove vederla in TV

Milan-Roma, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 11 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Milan-Roma

Favorito il Milan per la vittoria offerto a quota a 1.87 AdmiralBet e Betflag. La vittoria della Roma è quotata a 4.40, mentre il pareggio è offerto a quota 3.65.

Pronostico per questa partita di Europa League

Inutile dire l’importanza di questa gara, soprattutto per il Milan. Ci sembrano un po’ alte le quote per una partita con diversi goal, con l’Over 2.5 quotato ovunque sopra il 2. Prendiamo un multigol che copre molti risultati possibili in questa gara.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.40

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 1-1

