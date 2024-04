Trasferta giovedì 11 aprile 2024, ad Anfield per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che andrà a fare visita ad i reds di Jurgen Klopp alla sua “last dance” sulla panchina del Liverpool. Pronostico Liverpool-Atalanta di Europa League del 11 aprile 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il pareggio ad Old Trafford ha portato il Liverpool ad essere raggiunto, a pari punti, dall’Arsenal con i gunners che hanno una migliore differenza reti. Per la squadra di Jurgen Klopp si prospetta un finale entusiasmante tra lotta al titolo in Premier League e vittoria da favorita in Europa League.

L’Atalanta arriva a questa sfida dopo la brutta sconfitta in casa del Cagliari di domenica, che ha portato i bergamaschi ad allontanarsi dalla zona Champions League in campionato. Tanto affascinante, quanto difficile, questo nobile quarto di finale contro il Liverpool, serverà l’impresa da parte della squadra di Gian Piero Gasperini.

Le probabili formazioni di Liverpool-Atalanta

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, MacAllister; Salah, Nunez, Diaz.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Jurgen Klopp deve rinunciare ad Alisson in porta. Per il resto scenderanno i migliori a disposizione, con Mohamed Salah pronto a guidare l’attacco e Cody Gakpo inizialmente in panchina.

Nell’Atalanta l’unico assente è Gianpaolo Scalvini in difesa. Per il resto verrà schierata la formazione migliore con i soliti dubbi in attacco, soprattutto chi tra Ademola Lookman e Charles De Ketelaere affiancherà Gianluca Scamacca.

Dove vederla in TV

Liverpool-Atalanta, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 11 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Liverpool-Atalanta

Nettamente favorito il Liverpool per la vittoria offerta a quota 1.33 su Betflag e Betway, il pareggio quotato a 5.75, la vittoria esterna dei bergamaschi dell’Atalanta pagata 8 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Europa League

Il precedente è in favore dell’Atalanta che, nel girone della Champions League 2020/21, vinse 2-0 in Inghilterra. In casa dei bergamaschi i reds si imposero 5-0. Questa volta puntiamo sul fatto che entrambe le squadre segneranno.

Pronostico: Goal SI a quota 1.70

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 3-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.