Le aspirine, sempre più lanciate alla vittoria della loro prima Bundesliga, ospitano il West Ham in questo quarto di finale di Europa League in programma a Leverkusen giovedì 11 aprile alle ore 21. Pronostico Bayer Leverkusen-West Ham, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bayer Leverkusen è prossimo a festeggiare il primo “Meisterschale” della propria storia. La squadra di Xabi Alonso, con la vittoria in casa dell’Union Berlino nell’ultima di campionato, ha accumulato 16 punti di vantaggio sul Bayern Monaco, quando mancano 6 giornate alla conclusione, quindi 18 punti disponibili.

Agli inglesi del West Ham l’arduo compito di provare ad interrompere l’imbattibilità stagionale dei tedeschi. Gli hammers, vincitori della Conference League, per provare a bissare a livello continentale un percorso abbastanza complicato. In Premier League la vittoria in casa del Wolverhampton nell’ultima li fa essere i primi tra le squadre non in posizione Europa.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-West Ham

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson; Sou?ek, Álvarez; Bowen, Paquetá, Kudus, Antonio.

Dove vederla in TV

Bayer Leverkusen-West Ham, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 11 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Bayer Leverkusen-West Ham

Favoriti per la vittoria i tedeschi del Bayer Leverkusen, bancati a quota a 1.45 AdmiralBet e Betway, il pareggio inserito in lavagna a quota 4.80, la vittoria del West Ham pagata 7 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Europa League

Non sappiamo se questa sarà la partita dove cadrà l’imbattibilità dei tedeschi. Però ci piace la quota di entrambe le squadre segnano. Il Bayer Leverkusen arriva da due partite senza subire gol, contro avversari modesti.

L’impressione che hanno dato prima di queste partite è quello di essere arrivati al limite delle proprie forze, spesso subendo gol per recuperare nei minuti finali. Il West Ham arriva da 4 partite consecutive con esito Gol ed ha in attacco giocatori che possono fare male alla squadra di Xabi Alonso.

Pronostico: Goal SI a quota 1.80 Sisal e a quota 1.78 Netbet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1

