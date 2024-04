Arriva l’attesissimo ritorno all’Olimpico di Roma e Milan per il quarto di finale di Europa League in programma giovedì 18 aprile. Per la squadra di Daniele De Rossi l’obiettivo di mantenere il vantaggio conquistato a Milano. Pronostico Roma-Milan di Europa League del 18/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Settimana a dir poco importante per i giallorossi. Dopo la vittoria di San Siro è arrivato lo spavento per le condizioni di Evan N’dicka, accasciatosi per un dolore al petto durante Udinese-Roma.

Gara che è stata sospesa e che verrà recuperata a data da destinarsi. La Roma deve sfruttare il vantaggio acquisito nella gara di andata per puntare alla semifinale di Europa League, molto probabilmente contro il neo campione di Germania Bayer Leverkusen.

Il Milan arriva alla sfida dopo il pareggio per 3-3 in casa del Sassuolo. Un pareggio molto sudato per i rossoneri, non sono per il clima estivo di Reggio Emilia, ma anche perchè hanno dovuto recuperare un doppio svantaggio di due reti, prima da 2-0 e poi 3-1.

Se Stefano Pioli può sorridere per la fase offensiva, visto che i suo ragazzi hanno creato una decina di nitide palle gol, non può farlo per la fase difensiva apparsa in certi momenti contro i neroverdi quasi grottesca.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

La Roma molto probabilmente schiererà la stessa formazione di San Siro, con Zeki Celik e Leonardo Spinazzola confermati sulle fasce in difesa.

Nel Milan praticamente certo il rientro dal 1′ di Fikayo Tomori, assente per squalifica nella gara di andata. Al suo fianco dovrebbe essere confermato Mattia Gabbia, in vantaggio su Malick Thiaw. Per il resto la stessa formazione di Milano.

Dove vederla in TV

Roma-Milan, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 18 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Milan

Partita in sostanziale equilibrio per le quote: il successo dei padroni di casa della Roma, bancato a quota 2.82 Netbet e a quota 2.80 Betway. Il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria del Milan inserita in lavagna a quota 2.43 su Betflag e Netbet.

Pronostico Roma-Milan di Europa League del 18/04/2024

Dai rossoneri non è facile aspettarsi un ribaltamento del risultato della gara di andata. L’unica reale motivazione che può dare speranze alla squadra di Stefano Pioli è il fatto che peggio di come hanno giocato a San Siro difficilmente possono fare.

Le mosse tattiche di Daniele De Rossi sono state decisive nella gara di andata e sicuramente il tecnico romano ne ha già architettate altre. Ci aspettiamo una gara con almeno un goal da entrambe le parti.

Pronostico: Goal Si a quota 1.68 Netbet e Betflag.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-3 / 1-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.