L’Atalanta ospita giovedì 18 aprile 2024, il Liverpool dopo il trionfo ad Anfield Road. Ai reds di Jurgen Klopp servirà l’impresa, visto che devono recuperare 3 gol. Pronostico Atalanta-Liverpool, scommesse, quote e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atalanta arriva dal pareggio in campionato contro il Verona, dove i nerazzurri si sono fatti rimontare i due gol di vantaggio segnati nel primo tempo.

Risultato che non ha modificato in particolare le sorti dei bergamaschi in campionato, visto che tutte le altre concorrenti per un posto in Champions League hanno pareggiato, con l’eccezione della Roma che dovrà recuperare la sua gara di Udine.

Il Liverpool non si è ripreso dalla sberla di giovedì scorso e lo ha dimostrato in Premier League. E’ arrivata, infatti, la sconfitta del tutto inaspettata sempre ad Anfield Road contro il Crystal Palace. Ora la squadra non sarà più artefice del suo destino in campionato, visto che il Manchester City ha due punti di vantaggio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

Atalanta(3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Elliott; Gakpo, Nunez, MacAllister.

Dove vederla in TV

Atalanta-Liverpool, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 18 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Liverpool

Favorito il Liverpool per la vittoria in questa gara bancata a 1.65 Sisal e 1.64 Netbet. Il pareggio è offerto a quota 4.60, la vittoria dell’Atalanta è quotata 4.50 Netbet e 4.49 Betway.

Pronostico per questa partita di Europa League

Non crediamo ci saranno particolari tatticismi, soprattutto da parte degli inglesi, chiamati a fare l’impresa. Quota bassa, ma molto probabile che entrambe le squadre segnano.

Pronostico: Goal SI a quota 1.46 su Netbet e a quota 1.45 su AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-3 / 2-2

