La Roma è impegnata giovedì 9 maggio 2024, alle ore 21, ad una autentica impesa, andare a vincere a Leverkusen con almeno due reti di scarto per cercare di qualificarsi alla finale di Europa League, dopo la sconfitta nella partita di andata 2 a 0 in casa. Pronostico Bayer Leverkusen-Roma, guida alle scommesse online.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Bayer Leverkusen, arrivano a questo match casalingo, valido per la partita di ritorno delle semifinali di Europa League, dopo aver vinto per 2 a 0 la partita giocata a Roma, con le reti messe a segno da Wirtz e Andrich.

La squadra tedesca, ha eliminato negli ottavi di finale la squadra azera del Qarabag, mentre nei quarti ha superato il West Ham, vincendo in casa per 2 a 0 e pareggiando in Inghilterra per 1 a 1.

La Roma, allenata dal tecnico Daniele De Rossi, è approdata a questa partita, vincendo negli ottavi di finale contro il Brighton, mentre nei quarti ha battuto nel derby italiano il Milan.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Dove vederla in TV

Bayer Leverkusen-Roma, sarà trasmessa in diretta Sky e DAZNe, giovedì 9 maggio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Leverkusen-Roma

Pronostico Bayer Leverkusen-Roma di Europa League

Il nostro pronostico pende a favore della vittoria della partita, per i nuovi campioni nazionali di Germania del Bayer Leverkusen, che non hanno ancora perso in tutta la stagione. Pronostico 1+ Over 1.5 a quota 1.80 su Sisal e su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

