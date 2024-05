Anteprima finale Europa League. Si giocherà a Dublino il 22 maggio con Atalanta-Bayer Leverkusen. Impresa storica della Dea che centra la prima finale europea della sua storia, ma ora affronterà un Bayer Leverkusen che ha eliminato la Roma e non perde da 49 partite ed è favorito anche per la finalissima contro i bergamaschi.

Anteprima finale Europa League: Atalanta-Bayer Leverkusen

Dopo aver eliminato Sporting Lisbona, Liverpool e Olympique Marsiglia, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini centra un altro storico traguardo qualificandosi per la sua prima finale europea, quella di Europa League 2023-24 dove sfiderà il Bayer Leverkusen, campione di Germania e capace di eliminare la Roma, continuando anche un’imbattibilità da record che dura 49 match consecutivi.

IL CAMMINO EUROPEO DELL’ATALANTA VERSO LA FINALE

-Prima classificata nel girone B con quattro vittorie e due pareggi

-Ha eliminato agli ottavi di finale lo Sporting Lisbona: grazie all’1-1 in Portogallo e a un 2-1 a Bergamo

-Ai quarti, invertendo i pronostici della vigilia, ha regolato il Liverpool con uno storico 3-0 ad Anfield e una sconfitta di misura al Gewiss Stadium

-In semifinale ha poi domato un’altra formazione di grande blasone come l’OM, grazie all’1-1 al Velodrome e al perentorio 3-0 al Gewiss Stadium

Anteprima finale Europa League: dove si gioca e quando. Guida TV

Atalanta-Bayern Leverkusen, mercoledì 22 maggio ore 21:00, Dublin Arena. L’ultimo atto della seconda competizione europea per club si giocherà a Dublino, nella monumentale Dublin Arena: impianto con una capienza superiore ai 50.000 posti e che ospita le partite delle nazionali di calcio e rugby dell’Irlanda.

La finale di Europa League sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e per gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport ed in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

L’Europa League è notoriamente una competizione stregata per il nostro calcio. Da quando nel 2009 ne è stato modificato il formato in seguito all’abolizione dell’Intertoto, dando vita alla nuova nomenclatura nessuna italiana è mai riuscita ad alzare questo trofeo. L’Inter (nel 2019/2020) e la Roma (nel 2022/2023) sono arrivate a giocarsi la finale venendo ambedue le volte però sconfitta dal Siviglia, la squadra che vanta il maggior numero di affermazioni con 7. L’ultimo trionfo in Coppa UEFA di un’italiana risale alla stagione 1998/99 quando il Parma di Alberto Malesani sconfisse in finale l’Olympique Marsiglia 3-0 grazie alle reti di Crespo, Vanoli ed Enrico Chiesa.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Le migliori quote di Atalanta-Bayer Leverkusen

Vediamo le principali quote per questa finale di UEFA Europa League 2023-24.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.