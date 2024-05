E’ tutto pronto a Bergamo, dove giovedì 9 maggio 2024, l’Atalanta cercherà di centrare la sua prima finale europea, con il match di ritorno delle semifinali di Europa League, contro la squadra francese del Marsiglia. Pronostico Atalanta-Marsiglia di Europa League del 09-05-2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Atalanta, arrivano a questo match casalingo, valido per la partita di ritorno delle semifinali di Europa League, dopo aver pareggiato la partita di andata giocata in Francia per 1 a 1, con le reti messe a segno da Scamacca per l’Atalanta e Mbemba per il Marsiglia.

La squadra bergamasca ha eliminato negli ottavi di finale la squadra portoghese dello Sporting Lisbona, mentre nei quarti ha superato il Liverpool, perdendo in casa per 1 a 0, ma vincendo la gara in trasferta per 3 a 0.

Il Marsiglia, allenato dal tecnico Jean Louis Gasset, è approdato a questa partita, vincendo negli ottavi di finale contro il Villarreal, mentre nei quarti ha battuto il Benfica, perdendo 2 a 1 in Portogallo e vincendo 2 a 0 in casa.

Le probabili formazioni di Atalanta-Marsiglia

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset.

Dove vederla in TV

Atalanta-Marsiglia, sarà trasmessa in diretta Sky e DAZNe, giovedì 9 maggio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Marsiglia

Pronostico Atalanta-Marsiglia di Europa League del 09-05-2024

Atalanta favorita per questa partita di semifinale contro il Marsiglia, ma occhio alla tensione per i bergamaschi a caccia della loro prima finale europea. Pronostico 1 + Over 1.5 a quota 2.10 su Netbet e su Betflag.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.