Subito in campo, giovedì 18 aprile 2024, dopo la prima storica vittoria in Bundesliga, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che proverà a difendere il 2-0 dell’andata a Londra. Pronostici Europa League: West Ham-Bayer Leverkusen, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma e il probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il West Ham arriva a questa sfida dopo la sconfitta in campionato, nel derby, contro il Fulham. La posizione in classifica in Premier League è l’ottavo posto con difficoltà di poter accedere alla zona europa.

Il Bayer Leverkusen ha festeggiato con un perentorio 5-0 sul Werder Brema la prima vittoria in Bundesliga in 120 anni di storia. Le aspirine rimangono l’unica squadra ancora imbattuta in Europa in tutte le competizioni e puntano al triplete.

Le probabili formazioni di West Ham-Bayer Leverkusen

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Zouma, Mavropanos, Emerson Palmieri; Soucek, Edson Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Paquetà; Bowen.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

Dove vederla in TV

West Ham-Bayer Leverkusen, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 18 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per West Ham-Bayer Leverkusen

Favorito per il successo il Bayer Leverkusen, bancato a 1.96 Netbet e 1.95 Betflag. Il pareggio è quotato a 3.85 Vincitu e 3.75 Betflag, la vittoria del West Ham inserita in lavagna quote a 3.70.

Pronostici Europa League: West Ham-Bayer Leverkusen

Fiumi e fiumi di birra a Leverkusen per la festa. Chiaramente nelle parole di Xabi Alonso post gara, anche la convinzione di poter fare bene nelle competizioni rimaste.

Bisogna vedere quale sarà l’approccio dei tedeschi alla sfida, ma puntare sulla doppia chance in favore dei padroni di casa non ci sembra male, visto le difficoltà dimostrate in trasferta da parte del Bayer Leverkusen in Europa League.

Pronostico: 1X a quota 1.84 su Sisal e a quota 1.82 su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-0

