Giovedì 18 aprile, si gioca il match di ritorno dei quarti di finale in Europa League, tra i padroni di casa del Marsiglia e la fomrazione ospite del Benfica. Pronostico Marsiglia-Benfica di Europa League del 18/04/2024, quote scommesse, probabili formazioni e possibile risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Marsiglia, arrivano a questa gara interna di Europa League, valevole per i quarti di finale, dopo la sconfitta subita nella gari di andata giocata in Portogallo per 2 a 1.

Nel campionato nazionale francese di Ligue 1, gli uomini allenati dal tecnico Jean-Louis Gasset, sono solo noni in classifica e reduci da 3 sconfitte consecutive.

Il Benfica, arriva in Francia secondo nel campionato portoghese di Primeira Division, staccata di 7 lunghezze dal capolista Sporting Lisbona. Se il Benfica non perde, visto il risultato nella gara di andata, si qualifica per la semifinale di Europa League.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Benfica

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna. Allenatore: Gasset.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Florentino, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Neres; Tengstedt. Allenatore: Schmidt.

Dove vederla in TV

Marsiglia – Benfica, sarà trasmessa in diretta Giovedi 18 aprile su Sky sport alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Marsiglia-Benfica

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Marsiglia che troviamo bancato vincente a quota 2.38 su Admiralbet e a quota 2.40 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.50, mentre la vittoria del Benfica, viene inserita in lavagna a quota 2.80 su Betflag e Betway.

Pronostico Marsiglia-Benfica di Europa League del 18/04/2024

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre molto sbilanciate nella prima frazione di gara. Decidiamo di prenderci l’esito Over 0.5 a fine primo tempo a quota 1.50 su Netbet e Sisal

