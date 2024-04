La Roma, giovedì 2 maggio 2024, alle ore 21, allo stadio Olimpico, ospita i campioni di Germania, il Bayer Leverkusen, per il match di andata delle semifinali di Europa League. Pronostico Roma-Bayer Leverkusen, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa della Roma, arrivano a questa partita di andata delle semifinali di Europa League, dopo aver eliminato nei quarti di finale il Milan, mentre negli ottavi la squadra capitolina ha superato il Brighton. In campionato la formazione allenata da Daniele de Rossi, è in corsa per un posto nella prossima edizione di Champions League.

Il Bayer Leverkusen arriva in Italia, dopo aver vinto il campionato tedesco di Bundesliga ed essere l’unica squadra ancora imbattuta in Europa. In Europa League, il Leverkusen ha eliminato nei quarti il West Ham e negli ottavi il Qarabag.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All.: Daniele De Rossi

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All.: Xabi Alonso

Dove vederla in TV

Roma-Bayer Leverkusen, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY giovedì 2 maggio dalle ore 21.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Bayer Leverkusen

Pronostico Roma-Bayer Leverkusen

Il Lenerkusen parte favorito dai pronostici dei bookmaker, ma noi non la pensiamo nello stesso modo e vediamo la Roma favorita, visto le difficoltà che i tedeschi hanno avuto in trasferat nel corso di quella l’Europa League. Pronostico 1 a quota 3.50 su Admiralbet e a quota 3.48 su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0

