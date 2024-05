Atalanta vince Europa League. La Dea ce l’ha fatta, nella stessa serata ha interrotto la striscia di imbattibilità del Bayer Leverkusen, con un sonoro 3-0, e ha vinto per la prima volta nella sua storia una coppa europea. Grande impresa dei ragazzi di Gasperini che dopo i sorteggi dello scorso settembre era quotata @20 per la vittoria finale.

Atalanta vince Europa League: Bayer affondato 3-0

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vince l’Europa League 2023/24 e conquista il primo trofeo europeo della sua storia, il secondo in assoluto a 61 anni di distanza dalla Coppa Italia 1962/63. I bergamaschi travolgono 3-0 il Bayer Leverkusen nella finalissima di Dublino grazie a uno scatenato Lookman, che indirizza la sfida con due reti nella prima mezz’ora di gioco (12′ e 26′) e poi chiude i conti al 76′ con la perla che vale una tripletta leggendaria.

I tedeschi provano a reagire ma non si rendono mai pericolosi anche grazie a una grande fase difensiva nerazzurra, che legittima ulteriormente un trionfo più che meritato per gli uomini di Gasperini. Xabi Alonso incappa nella prima sconfitta stagionale dopo 51 partite, mentre il tecnico nerazzurro conquista il suo primo titolo in carriera.

Il tabellino di Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (84′ Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri (91′ Toloi); De Ketelaere (57′ Pasalic), Lookman; Scamacca (84′ Touré). Allenatore: Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tapsobah, Tah, Hincapie; Stanisic, Xhaka, Palacios (69′ Andrich), Grimaldo (69′ Hlozek); Adli, Wirtz (81′ Schick), Frimpong (81′ Tella).

Allenatore: Xabi Alonso

Arbitro: Kovacs

Marcatori: 12′, 26′ e 76′ Lookman (A)

Ammoniti: Djimsiti (A), Wirtz (L), Scamacca (A), Zappacosta (A), Tapsobah (L), Koopmeiners (A), Andrich (L)

Atalanta vince Europa League: l’impresa era quotata @20

A settembre, dopo i sorteggi che avevano delineato i gironi, l’Atalanta era quotata @20 la posta per la vittoria finale, in una lavagna che premiava il Liverpool, e dove la squadra italiana con più chance di conquista di questo trofeo UEFA era la Roma. Invece la squadra di Gasperini ha sorpreso tutti, sbaragliando perfino il Liverpool stesso con uno storico 3-0 ad Anfield, e poi ancora 3-0 in finale. Complimenti a chi ci ha creduto dallo scorso settembre, ma anche a chi ci ha creduto poco prima dell’inizio della finale di Dublino, con i bergamaschi nettamente sfavoriti @3 per alzare la coppa al cielo.

Spazio alla Roma in Champions?

La Roma è stata eliminata in semifinale di Europa League proprio dal Bayer, ma ha tifato per l’Atalanta, sia per la vendetta sui tedeschi, sia per un tornaconto personale. Il successo della Dea rilancia infatti le possibilità di piazzamento in Champions League per la squadra di De Rossi. Come?

I giallorossi devono sperare che l’Atalanta non finisca tra le prime 4 classificate in Serie A. Al momento la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è quinta, a -2 da Bologna e Juventus, ma rispetto ai rossoblù e ai bianconeri deve ancora giocare due partite (contro il Torino all’ultima giornata più il recupero con la Fiorentina). Se finisse il campionato al quinto posto, ai cinque slot validi per la Champions League se ne aggiungerebbe uno per la vincitrice dell’Europa League e quindi a beneficiare del posto in più sarebbe la Roma.

