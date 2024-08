Per le finali del tabellone di qualificazione alla prossima Europa League di calcio, giovedì 22 agosto è in programma il match di andata tra la formazione di casa del Lugano e la squadra ospite del Besiktas. Lugano-Besiktas, pronostico e quote scommesse.

Come sono arrivare le due squadre a questa finale?

La squadra di casa del Lugano, allenata dal tecnico Mattia Croci-Torti, è approdata a questa partita di finale del tabellone di Europa League, dopo aver eliminato in semifinale la formazione serba del Partizan di Belgrado ai tempi supplementari, dopo aver vinto la partita di andata giocata in Serbia per 1 a 0 e perso nei tempi regolamentari per 2 a 1 in Svizzera.

Discorso diverso per il Besiktas, che entra nel tabellone di qualificazione di Europa League, direttamente da questa partita di finale.

Quote offerte dai bookmaker per Lugano-Besiktas

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna della squadra turca del Besiktas in questo match di Europa League contro il Lugano.

Vittoria interna del Lugano giocata a quota 3.30 sia su Goldbet che su Netbet, il pareggio è bancato a quota 3.50, il successo esterno del Besiktas è pagato a quota 3.30.

Pronostico Lugano-Besiktas di Europa League

Partita che ci aspettiamo ricca di reti quella tra i padroni di casa del Lugano e la squadra ospite del Besiktas. La squadra turca è favorita dai bookmaker per la vittoria, ma per noi rimane una partita molto incerta.

Pronostico GOL SI + OVER 2.5 a quota 2.10 su Sisal

