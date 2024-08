Il tabellone di qualificazione alle prossima Europa League è arrivato alle partite di finale. Giovedì 29 agosto 2024 è in programma il match di ritorno tra la squadra cipriota del APOEL Nicosia, opposta alla squadra lettone del FSF Riga. Pronostico APOEL-RFS di Europa League del 29/08/2024.

Come è finita la partitita di andata?

La partita di andata, di questa finale, che offre alla squadra vincitrice un posto nella prossima Europa League, giocata la scorsa settimana in Lettonia, ha visto la vittoria della squadra di casa del RFS per 2 a 1, con le reti messe a segno da Kouadio e Ikaunieks per i lettoni e da El Arabi per l’APOEL.

Probabili Formazioni APOEL-RFS di Europa League

APOEL: Belec, Susic, Antoniou, Dvali, Quintilla, Chebake, Sarfo, Kostadinov, Marquinhos, Ndongala, El Arabi. (Squalificato: Petrovic).

RFS: Ondoa, Savalnieks, Prenga, Lipuscek, Mares, Ikaunieks, Panic, Markhiev, Diomande, Osuagwu, Kouadio.

Quote offerte dai bookmaker per APOEL-RFS

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria della squadra di casa del APOEL Nicosia

Segno 1 offerto vincente a quota 1.50 su Netbet e su Betway, il pareggio offerto a quota 3.90, la vittoria esterna della squadra lettone è inserita in lavagna a quota 6.50

Pronostico APOEL-RFS di Europa League del 29/08/2024

Il nostro pronostico pende per vittoria interna dell’APOEL Nicosia, che dovrà ribaltare la sconfitta subita in lettonia la scorsa settimana per 2 a 1.

Se RFS riuscisse a non perdere invece, sarebbe un risultato storico, con la qualificazione alle fase a gironi di Europa League.

Probabile Risultato Esatto

Come risultato esatto per questa partita tra APOEL e RFS vi consigliamo queste due opzioni: 2-0 /3/1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 4 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.