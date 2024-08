Il tabellone di qualificazione alla prossima Europa League è arrivato alle partite di finale. Giovedì 29 agosto 2024 è in programma il match di ritorno tra la squadra rumena del FCSB Bucarest, opposta alla squadra austriaca del LASK. Pronostico FCSB-LASK, scommesse, formazioni e risultato esatto.

Come è finita la partitita di andata?

La partita di andata, di questa finale, che offre alla squadra vincitrice un posto nella prossima Europa League, giocata la scorsa settimana in Austria, è terminata con il punteggio di 1 a 1, con le reti messe a segno da Taoui per il LASK e da Miculescu per il FCSB.

Probabili Formazioni FCSB-LASK di Europa League

FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Radunovic, Sut, Lixandru, Stefanescu, Olaru, Baluta, Miculescu.

LASK: Lawal, Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello, Horvath, Jovicic, Usor, Zulj, Berisha, Ljubicic.

Quote offerte dai bookmaker per FCSB-LASK

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria della squadra di casa del FCSB Bucarest

Segno 1 offerto vincente a quota 2.15 su Netbet e su Betway, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria esterna della squadra lettone è inserita in lavagna a quota 3.40.

Pronostico FCSB-LASK del 29/08/2024

La partita di andata giocata in austria è terminata con il punteggio di 1 a 1, ma in questo match di ritorno, vediamo favorita per la vittoria, la squadra di casa del FCSB Bucarest, che potrà contare sul calore del pubblico e su una rosa leggermente più di qualità rispetto al LASK.

Probabile Risultato Esatto

Come risultato esatto per questa partita tra FCSB e LASK vi consigliamo queste due opzioni: 2-0 / 2-1

