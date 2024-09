All’Eleda Stadion di Malmo si gioca uno dei tanti match validi per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2024-25. In Svezia arrivano gli scozzesi del Glasgow Rangers, partita che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio. Pronostico Malmo-Rangers 26 settembre 2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Giovedì 26 settembre, alle ore 18:45, l’Eleda Stadion sarà la cornice di Malmo-Rangers, sfida valida per la prima giornata di Europa League 2024-25.

I padroni di casa del Malmo hanno fallito la qualificazione in Champions, perdendo la partita decisiva contro lo Sparta Praga, e sono stati quindi “retrocessi” in Europa League, competizione che inizieranno giovedì sera sul campo amico, dove di recente in campionato hanno travolto 4-0 l’Hacken.

Anche i Rangers hanno fallito la qualificazione alla principale competizione UEFA, perdendo la semifinale contro la Dinamo Kiev. Rangers che arrivano da 2 vittorie in casa, senza gol subiti: 1-0 in campionato sul campo del Dundee Utd, e il 3-0 interno nella coppa scozzese contro il Dundee FC questa volta.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Malmo-Rangers, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 18:45 di giovedì 26 settembre 2024.

Probabili Formazioni Malmo-Rangers

Malmö FF (4-2-3-1): Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello; Pena, Johnsen; Berg, Christiansen, Ali; Thelin. All: Rydstrom.

Rangers (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Streling; Barron, Diomande; McCausland, Lawrence, Bajrami; Dessers. All: Clement.

Quote Scommesse per Malmo-Rangers di Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la UEFA Europa League 2024-25.

Pronostico Malmo-Rangers di Europa League

Le due squadre si sono affrontate in ben quattro gare dalle quali il Malmo non è mai uscito sconfitto, raccogliendo 3 vittorie. I Rangers non hanno vinto nessuno dei 6 scontri con avversarie svedesi nella sua storia e ha perso 4 delle ultime 7 gare fuori casa in Europa League. La squadra svedese ha perso 9 delle ultime 12 gare in Europa. Favoriamo i padroni di casa.

Pronostico Malmo Draw No Bet @1.80

Risultato Esatto di Malmo-Rangers del 26/09/2024

Non ci aspettiamo tanti gol in questa sfida. Il Malmo arriva da 5 NO GOAL mentre gli scozzesi hanno raccolto addirittura 6 NO GOAL consecutivi. Le nostre scelte vanno su: 1-0 @8.50; 1-1 @6.50, 0-1 @10.00.

