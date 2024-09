Alla Cruijff Arena di Amsterdam inizia la UEFA Europa League 2024-25 per i lancieri di casa, l’Ajax che ospita i turchi del Beskiktas giovedì sera alle ore 21:00. Siamo andati ad analizzare questo match con probabili formazioni, statistiche, migliori quote, guida tv e consigli per le scommesse. Pronostico Ajax-Besiktas 26 settembre 2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Tutto pronto alla Cruijff Arena di Amsterdam per la prima giornata di Europa League 2024-25, con Ajax-Besiktas in campo giovedì 26 settembre, alle ore 21:00.

L’Ajax ha guadagnato l’accesso nella competizione eliminando lo Jagiellonia nei playoff e i lancieri cercheranno di fare meglio dello scorso anno, quando hanno partecipato sempre alla seconda competizione UEFA, uscendo però al 3° posto nella fase a gironi, e venendo retrocessi in Conference League. Considerando la doppia vittoria contro il Jagiellonia, sono 4 i risultati utili consecutivi dell’Ajax che poi ha vinto in campionato 5-0 in casa contro il Fortuna Sittard, ma nello scorso weekend non è andato oltre l’1-1 sul campo di G.A.Eagles.

Tante novità nel Besiktas che è ripartito con van Bronckhorst in panchina, e anche Ciro Immobile in attacco. La stagione è iniziata bene per i turchi che hanno superato il Lugano ai playoff e sono riusciti a raccogliere 4 vittorie nelle prime 5 partite disputate nel campionato di Super Lig.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Ajax-Besiktas, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 21:00 di giovedì 26 settembre 2024.

Probabili Formazioni Ajax-Besiktas

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traore, Weghost, Godts. All: Farioli.

Beşiktaş (3-4-2-1): Gunok; Svensson, Paulista, Uduokhai; Rashica, Fernandes, Al-Musrati, Masuaku; Rafa Silva, Joao Mario; Immobile. All: van Bronckhorst.

Quote Scommesse per Ajax-Besiktas di Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la UEFA Europa League 2024-25.

Pronostico Ajax-Besiktas di Europa League

L’Ajax è riuscito a vincere tutti e 6 gli incontri col Besiktas in competizioni europee, inotlre i turchi hanno subito almeno due reti negli ultimi 6 match contro i Lancieri. Gli olandesi hanno perso soltanto 2 delle 20 sfide giocate in casa in Europa League e in generale sono reduci da 3 vittorie nelle ultime 4.

Il Besiktas è ancora imbattuto in questa stagione e vanta una striscia di 8 risultati utili con ben 6 vittorie. Ci concentriamo sulle reti con l’Ajax che ha segnato 3 Over 2.5 nelle ultime 4 partite mentre il Besiktas arriva da 5 partite da Gol SI nelle ultime 8, inoltre i turchi hanno concesso lmeno due reti negli ultimi 6 match contro l’Ajax.

Pronostico OVER 2.5 GOL @1.73

Risultato Esatto di Ajax-Besiktas del 26/09/2024

Vista la giocata principale su Over 2.5 gol, anche i Risultati Esatti vanno sulla stessa scia e consigliamo: 2-1 @9.00; 2-2 @14.00, 1-1 @7.50.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.