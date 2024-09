Roma-Athletic Bilbao, pronostico, scommesse e formazioni

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Roma-Atletico Bilbao, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 21.00 di mercoledì 26 settembre 2024.

Probabili Formazioni Roma-Athletic Bilbao

Roma (3-5-2): Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini; Celik, Kone, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Juric.

Athletic Club (4-2-3-1): Padilla; De Marcos, Vivian, Paredes A., Boiro; Jauregizar, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

Quote Scommesse per Roma-Athletic Bilbao

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna della Roma, in questa partita in casa contro il Bilbao.

Vittoria interna della Roma bancata a quota 2.10 suSisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.25, mentre il successo esterno dell’Athletic Bilbao è pagato a quota 3.80.

Pronostico Roma-Athletic Bilbao di Europa League

Esordio di Europa League non semplice per la Roma, che ospita una squadra in buona forma fisica come l’Atletico di Bilbao. Noi preferiamo non puntare sul risultato finale, ma vi consigliamo l’opzione GOL SI.