Per la seconda giornata di Europa League, giovedì 3 ottobre alle ore 21.00, si affrontano il Besiktas di Ciro Immobile ed il Francoforte, vincitore della competizione nel 2022. Besiktas-Eintracht Francoforte, pronostico, risultato e TV.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Besiktas nella Super Lig turca è a 16 punti, a tre punti dal Galatasaray capolista, con una gara in meno. Ciro Immobile è il capocannoniere del campionato con 6 gol all’attivo. Non dello stesso rilievo l’esordio in Europa League, con la netta sconfitta in casa dell’Ajax per 4-0.

Tutt’altro esordio, in Europa League, per il Francoforte che ha pareggiato in casa con un pirotecnico 3-3 contro il Plzen.

In campionato, dopo la sconfitta nella gara inaugurale contro il Borussia Dortmund, sono arrivate quattro vittorie consecutive che piazzano la squadra al secondo posto in classifica ad un punto dal Bayern Monaco.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Besiktas-Francoforte, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 21.00 di mercoledì 3 ottobre 2024.

Probabili Formazioni Besiktas-Francoforte di Europa League

Besiktas (4-2-3-1): Günok; Gabriel, Uduokhai, Topçu, Rashica; Ndour, Fernandes; Rafa Silva, Muçi, João Mario; Immobile.

Eintracht Francoforte (4-4-2): Kauã; Koch, Kristensen, Tuta, Theate; Amenda, Dina Ebimbe; Chaïbi, Larsson; Marmoush, Matanovic.

Quote Scommesse per Besiktas-Eintracht Francoforte

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono leggermente favorita la vittoria esterna del Francoforte, in questa partita in trasferta contro il Besiktas

Vittoria interna del Besiktas bancata a quota 2.70 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.55, mentre il successo esterno del Francoforte è pagato a quota 2.50.

Pronostico Besiktas-Francoforte di Europa League

Esclusa la netta sconfitta con l’Ajax, i turchi, hanno disputato un ottimo inizio di stagione. Lo stesso discorso vale per il Francoforte:

Risultato Esatto di Besiktas-Francoforte

Come risultato esatto per questa partita di Europa League tra Besiktas-Francoforte, selezioniamo:

2-1/2-2

