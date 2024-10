L’Ulker Stadium di Istanbul farà da cornice a questa sfida valida per la 3° giornata della stagione regolare di Europa League, in campo giovedì sera alle ore 21:00. Pronostico Fenerbahce-Manchester United 24 ottobre 2024.

Pronostico Fenerbahce-Manchester United 24 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su questa sfida valida per la 3° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League del 24 ottobre 2024 con Fenerbahce-Manchester United. I Red Devils sono ancora a caccia della prima vittoria in campo europeo, riusciranno a sbloccarsi?

Il Manchester United ha infatti iniziato l’Europa League con 2 pareggi, 1-1 in casa col Twente e 3-3 sul campo del Porto. Nel fine settimana lo United ha però vinto 2-1 in campionato contro il Brentford.

Il Fenerbache di Mourinho invece è stata bloccata sul 2-2 in campionato contro il Samsunspor, a seguito di un altro pareggio, l’1-1 in EL sul campo del Twente. I turchi avevano iniziato l’Europa League con la vittoria interna per 2-1 sulla Royale Union, e quindi sono già a 4 punti, ancora imbattuti.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Probabili Formazioni Fenerbahce-Manchester United

Fenerbahçe (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Djiku, Becao, Oosterwolde; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko. All: Mourinho.

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, De Ligt, Martínez, Mazraoui; Casemiro, Ugarte; Garnacho, Eriksen, Rashford; Zirkzee. All: ten Hag.

Quote per Fenerbahce-Manchester United di Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 per questo match valido per la 3° giornata di Europa League. Padroni di casa sfavoriti @2.90 praticamente su tutti i principali bookmakers, compreso Snai. Anche la vittoria esterne, per nulla scontata, si gioca praticamente su tutti i book principali @2.25, come Sisal e Betflag. Ingione il pareggio lo troviamo @3.55 di quota massima su Goldbet e Lottomatica.

Pronostico Fenerbahce-Manchester United del 24-10-2024

Abbiamo detto, e visto anche dalle quote, che la prima vittoria europea dei Red Devils non è per nulla scontata in questa trasferta ad Istanbul. Queste squadre si sono affrontate 6 volte in passato, e regna l’equilibrio con 3 vittorie a testa, ma mai un pareggio.

I turchi inoltre non hanno mai perso nelle ultime 7 partite di EL giocate in casa e gli inglesi hanno vinto solo 1 delle ultime 10 in campo europeo. Andiamo con la prima X tra turchi ed inglesi.

Il nostro pronostico Fenerbache-Manchester Utd: X @3.55

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato Esatto Fenerbahce-Manchester United

Come risultato esatto abbiamo scelto tre opzioni a quota alta: 1-1, 2-2, 0-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.