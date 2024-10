Giovedì alle ore 21:00, dal Ibrox Stadium di Glasgow i padroni di casa, i Rangers, ospitano lo Steaua Bucarest in questa sfida valida per la 3° giornata di UEFA Europa League che abbiamo analizzato con probabili formazioni, migliori quote, statistiche e scommesse gratis. Pronostico Rangers-Fcsb 24 ottobre 2024.

Pronostico Rangers-Fcsb 24 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su questa sfida valida per la 3° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League del 24 ottobre 2024 con Rangers-Fcsb, con gli ospiti dello Steaua Bucarest che stanno andando forte.

Infatti l’FCSB ha iniziato questa EL con 2 vittorie, ed è a punteggio pieno con 5 gol segnati e 1 solo concessi nei successi su RFS e PAOK. I rumeni nel weekend hanno vinto anche in campionato per 2-0 lo scontro con la Dinamo Bucaresti.

I Rangers dopo la vittoria per 2-0 nell’esordio a Malmö, ha perso nettamente nella 2° giornata in casa, in cui gli scozzesi sono stati travolti 4-1 dal Monaco. La squadra di Glasgow ha perso anche nel fine settimana in campionato (0-1 sul campo del Kilmarnock).

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Probabili Formazioni Rangers-Fcsb

Rangers (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Jefte; Diomande, Barron; Cerny, Lawrence, Bajrami; Dessers. All: Clement.

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Chiriches, Dawa, Radunovic; Edjouma, Alhassan; Stefanescu, Phelipe, Miculescu; Birligea. All: Charalambous.

Quote per Rangers-Fcsb di Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 per questo match valido per la 3° giornata di Europa League. Padroni di casa nettamente favoriti e con quota in calo @1.45 su Sisal, nonostante i problemi degli scozzesi. La vittoria esterna si gioca @6.50 su Goldbet e Lottomatica mentre il pareggio lo prendiamo @4.65 di quota massima su Betflag.

Pronostico Rangers-Fcsb del 24-10-2024

Non vediamo i Rangers così favoriti, anche se gli scozzesi hanno vinto 5 delle ultime 7 partite mentre lo Steaua è una delle squadre che ha concesso più conclusioni agli avversari in questa competizione, ben 36, ma incassando appena 1 gol.

In 4 precedenti queste due formazioni contano 2 vittorie del FCBS, 1 dei Rangers e 1 pareggio, anche se si tratta tutti di scontri lontani nel tempo. In 3 di queste 4 partite abbiamo visto meno di 3 gol totali, quelli che ci immaginiamo anche oggi.

Il nostro pronostico Rangers-Fcbs: UNDER 3.0 GOL @1.71

Risultato Esatto Rangers-Fcsb

Come risultati esatti abbiamo scelto tre possibili vie: 1-0, 1-1, 1-2.

