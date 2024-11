Nella capitale turca si gioca questa sfida valida per la 4° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League 24/25 che abbiamo analizzato con probabili formazioni, migliori quote e i consigli per il Pronostico Galatasaray-Tottenham 8 novembre 2024.

Pronostico Galatasaray-Tottenham 8 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Europa League 2024-25, si gioca Galatasaray-Tottenham in campo alle ore 18:45 di giovedì 7 novembre dal Rams Park di Istanbul.

Il Tottenham vola a Istanbul da imbattuta. In Europa gli Spurs sono perfetti con tre vittorie su tre . L’ultima vittoria, un combattuto 1-0 contro l’AZ Alkmaar, ha confermato il buon momento della squadra che condivide ora la vetta del girone con Lazio e Anderlecht anche se le assenze si fanno sentire: Micky van de Ven è fuori per un infortunio al tendine del ginocchio subito contro il City, e anche Cristian Romero è in forse dopo essersi fermato contro l’Aston Villa. Una notizia positiva per gli Spurs è il rientro del capitano Heung-min Son.

Dall’altra parte, il Galatasaray in patria ha battuto i rivali del Besiktas. Per questa sfida i turchi dovrebbero recuperare il terzino sinistro Ismail Jakobs e non dimentichiamo Victor Osimhen che guiderà l’attacco. Sostenuti dal pubblico amico, i turchi potranno essere un avversario ostico per gli inglesi, infatti come vedremo dopo, sono anche leggermente favoriti in quota per i tre punti.

Probabili formazioni Galatasaray-Tottenham del 08-11-2024

Galatasaray: Muslera; Ayhan, Sánchez, Bardakçi, Yılmaz; Torreira, Sara; Sallai, Akgün; Icardi, Osimhen.

Tottemnham: Vicario; Gray, Dragušin, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Son, Werner.

Guida TV: dove vedere Galatasaray-Tottenham di Europa League

La trasmissione in diretta della partita tra Leoni e Spurs è affidata a Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Migliori quote per Galatasaray-Tottenham del 8 novembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la regular season di UEFA Europa League 24/25. Match in equilibrio col Galatasaray di poco favorito in casa @2.20 su Snai, nonostante il blasone degli ospiti inglesi che si giocano @2.85 di quota massima su Lottomatica e Goldbet mentre il parei si gioca @3.95, sempre su Lottomatica, e @3.80 su NetBet.

Pronostico Galatasaray-Tottenham della 4° giornata di Europa League

Ci aspettiamo un match frizzante in cui entrambe le squadre andranno a segno, e vedremo almeno 3 gol totali, per una combo Over+GG che troviamo @1.65 in questa sfida inedita in campo europeo tra Galatasaray e Tottenham che non si sono mai affrontati prima.

Il nostro pronostico Galatasaray-Tottenham: OVER 2.5+GOL SI @1.65

Risultati Esatto Galatasaray-Tottenham

Aspettandoci molte reti, anche le tre selezioni sui risultati esatti, a quota alta, si riflettono su un match dove si segnerà, e abbiamo scelto: 2-1, 2-2, 1-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.