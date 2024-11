Trasferta francese per gli olandesi del Twente in questo match valido per la 4° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League 24/25 che abbiamo analizzato con probabili formazioni, migliori quote e i consigli per il Pronostico Nizza-Twente 8 novembre 2024.

Pronostico Nizza-Twente 8 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Europa League 2024-25, si gioca Nizza-Twente in campo alle ore 18:45 di giovedì 7 novembre all’Allianz Riviera di Nizza.

Un pareggio in casa all’esordio contro la Real Sociedad, 1-1 e due sconfitte pesanti in trasferta per il Nizza in Europa League: la prima all’Olimpico contro la Lazio (1-4) e la seconda a Budapest contro il Ferencvaros, determinata da un’autorete al quarto d’ora di Bombito. Risultati deludenti, che impongono alla squadra allenata da Haise un repentino cambio di rotta come in Ligue 1, visto che anche in campionato il Nizza non aveva iniziato benissimo, ma si è roopreso con le ultime 2 vittorie importanti, battendo prima il Monaco (2-1, reti di Guessand e Laborde) e poi passando sul campo del Brest (0-1, ancora Guessand).

Buon momento per il Twente, almeno in campionato dopo gli ultimi due successi, il 5-1 all’Heracles e 1-0 sul campo del Willem in Eredivisie. Adesso il Twente prova a cambiare passo anche in EL dove gli olandesi avevano iniziato bene con l’1-1 di Old Trafford contro il Manchester United, ma è continuata col pareggio casalingo deludente contro il Fenerbahce (1-1) e soprattutto con la sconfitta casalinga contro la Lazio, 0-2.

Probabili formazioni Nizza-Twente del 08-11-2024

Nizza (3-4-2-1): Bulka; Abelmonem, Bombito, Dante; Clauss, Ndombelé, Ndayishimiye, Bard; Boga, Ali Cho; Guessand.

Twente (4-2-3-1): El Maach; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Eiting, Regeer; Rots, Vlap, Ltaief; Lammers.

Guida TV: dove vedere Nizza-Twente di Europa League

Il match tra Nizza e Twente è in programma alle 18:45 di giovedì 7 novembre. La trasmissione in diretta è affidata a Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Migliori quote per Nizza-Twente del 8 novembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la regular season di UEFA Europa League 24/25. La quota massima per la vittoria del Nizza è @1.90 su Snai e Goldbet mentre la vittoria esterna si gioca al massimo @4 volte la posta su Sisal. Il pareggio si trova @3.45 su Lottomatica e NetBet.

Pronostico Nizza-Twente della 4° giornata di Europa League

Partita imprevedibile, il Nizza in casa è giustamente favorita, ma occhio a sottovalutare gli olandesi, e almeno nel primo tempo ci aspettiamo un match equilibrato e da X. Anche in questa sfida di EL non abbiamo precedenti pregressi tra queste due formazioni.

Il nostro pronostico Nizza-Twente: X 1°TEMPO @2.20

Risultati Esatto Nizza-Twente

Abbiamo selezionato 3 risultati esatti a quota alta per questa sfida: 0-0, 2-1, 1-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.