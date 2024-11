Per la quinta giornata in Europa League, giovedì 28 novembre 2024, alle ore 18.45, allo stadio Olimpico di Roma, i padroni di casa della Lazio, ospitano la formazione bulgara del Ludogorets. Pronostico Lazio-Ludogorets di Europa League del 28/11/2024

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La Lazio, arriva a questo match, valido per la quinta giornata in Europa League 2024-2025, in testa alla classifica con 12 punti a punteggio pieno, quattro partite e 4 vittorie, ottenute contro Dinamo Kiev e Twente in trasferta e Nizza e Porto in casa.

Il Ludogorets, arriva in Italia, con un solo punto in classifica, conquistato con il pareggio esterno 0 a 0 contro il Viktoria Plzen e tre sconfitte, subite in casa contro Athletic Bilbao e Slavia Praga e in trasferta per 2 a 0 contro l’Anderlecht.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Lazio-Porto, verrà trasmessa in diretta su SKY e DAZN dalle ore 18.45 di giovedì 28 novembre 2024.

Probabili Formazioni Lazio-Ludogorets del 28/11/2024

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Pellegrini, Romagnoli, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino; Zaccagni, Pedro, Tchaouna; Castellanos. All. Baroni.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Duarte, Rwan Seco, Yordanov; Rick, Duah, Marcus.

Quote Scommesse per Lazio-Ludogorets di Europa League

Le quote offerte dai principali bookmaker per questo match di Europa League, vedono favorita la vittoria interna della Lazio, in questa partita casalinga contro la squadra bulgara del Ludogorets.

Vittoria interna della Lazio bancata a quota 1.20 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 6.50, mentre il successo esterno del Ludogorets è pagato a quota 15.00

Pronostico Lazio-Ludogorets di Europa League del 28/11/2024

Ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate, dove ci aspettiamo una Lazio dominante, fin dai primi minuti di gioco. decidiamo di prenderci l’esito 1+over 2.5

Risultato Esatto di Lazio-Ludogorets

Come risultato esatto per questa partita di Europa League tra Lazio e Ludogorets vi consigliamo queste opzioni:

