In Belgio, al Lotto Park di Anderlecht, si gioca alle ore 18.45 questo match valido per la 5° giornata della UEFA Europa League 2024-2025. Andiamo a vedere probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i consigli per le scommesse sul calcio. Pronostico Anderlecht-Porto 28 novembre 2024.

Pronostico Anderlecht-Porto 28 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le migliori scommesse e tutto quello che c’è da sapere su Anderlecht-Porto, match valido per la 5° giornata della stagione regolare di Europa League 2024-2025.

L’Anderlecht occupa la 5° posizione, è imbattuta anche se dopo le prime 3 vittorie (con anche il bel successo sul campo della Real Sociedad) si è un pò arenata nel 1-1 sul campo del RFS. Nel campionato belga questa squadra ha rifilato prima un 5-0 sul campo del Cercle Brugge, poi un altro tennistico 6-0 sul Gent.

Il Porto ha iniziato peggio, al 22° posto con 4 punti dopo aver perso 1-2 all’Olimpico sul campo della Lazio. I 4 punti dei portoghesi sono arrivati tutti in partite interne, per un mal di trasferta, in Europa, ma anche in Portogallo dove ha perso 1-4 il big match contro il Benfica, e ha perso 1-2 sul campo della Moreirense anche in coppa, 3° sconfitta consecutiva per una squadra che non si presenta certamente al meglio a questo appuntamento.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere Anderlecht-Porto? Guida TV Europa League

La partita tra Anderlecht e Porto, valevole per la quinta giornata di Europa League, si giocherà giovedì 28 novembre con kick-off alle 18:45. A detenere i diritti in esclusiva dell’edizione 2024/25 della competizione riservata ai club del Vecchio Continente è Sky, che trasmetterà l’incontro sia sul canale dedicato (Sky Sport, 253) che nell’ambito della ‘Diretta gol Europa’, in onda su Sky Sport canale 251.

Per quanto riguarda lo streaming, Anderlecht-Porto potrà essere seguita sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW.

Probabili formazioni Anderlecht-Porto del 28.11.24

Anderlecht (4-2-3-1): Coosemans; Sardella, Zanka, Simic, N’Dyae; Rits, Leoni; Edozie, Stroeykens, Dreyer; Dolberg. Allenatore: Hubert.

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim Fernandes, Djalò, Nehuen Perez, Moura; Eustáquio, Varela; Fabio Vieira, Nico Gonzalez, Galeno; Omorodion. Allenatore: Bruno.

Migliori quote Anderlecht-Porto di UEFA Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per l’Europa League. Padroni di casa sfavoriti @3.30 su NetBet e @3.20 su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @2.15 su Snai e Lottomatica. Pareggio offerto @3.35 su Goldbet.

Pronostico Anderlecht-Porto, 28 novembre, Europa League

3 vittorie dell’Anderlecht, 2 del Porto e 1 pareggio nei precedenti tra queste due formazioni, ma sono tutti match datatissimi visto che l’ultimo scontro è nella fase a gironi della Champions del 2000. Non abbiamo quindi scontri diretti recenti a cui affidarci, ma vediamo il rendimento faticoso in trasferta del Porto e diamo fiducia ai padroni di casa.

Risultati esatti Anderlecht-Porto

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come possibili risultati esatti: 1-0, 1-1, 0-3.

