L’Arena Nationala di Bucharest ospiterà giovedì 28 novembre, alle ore 21:00, questo match valido per la 5° giornata di UEFA Europa League. Andiamo a vedere probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i consigli per le scommesse sul calcio. Pronostico Fcsb-Olympiakos 28 novembre 2024.

Pronostico Fcsb-Olympiakos 28 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Scontro interessante per la 5° giornata della regular season di UEFA Europa League 2024-2025 quello tra Fcsb-Olympiakos che andrà in scena giovedì 28 novembre, alle ore 21.00, da Bucharest.

I padroni di casa del Fcsb sono al 8° posto con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta, il passo falso per 0-4 sul campo dei Rangers. Lo scorso turno lo Steaua è rientrato in casa vincendo 2-0m contro il Midtjylland. Fcsb che nel campionato rumeno ha vinto, sempre in casa, 3-0 lo scorso fine settimana.

L’Olympiakos è 11°, con due punti in meno rispetto ai rumeni. La squadra greca dopo 2 vittorie ha pareggiato 1-1 contro i Rangers che avevano asfaltato l’Fcsb. L’Olympiakos arriva da 2 vittorie anche in campionato, il 3-2 sul campo del PAOK e il 4-1 sul AEK Atene, due ottime prove.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Probabili formazioni Fcsb-Olympiakos del 28.11.24

FCSB (4-3-3): Tarnovanu; Cretu, Ngezana, M Popescu, Radunovic; Alhassan, Edjouma, Sut; O Popescu, Miculescu, Birligea.

Olympiakos Piraeus (4-5-1): Tzolakis; Rodinel, Restos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis, Costinha, Kostoulas, Martins; El Kaabi.

Migliori quote Fcsb-Olympiakos di UEFA Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per l’Europa League. Padroni di casa sfavoriti @3.35 su Lottomatica mentre la vittoria dell’Olympiakos si gioca @2.25 su NetBet. Il pareggio non è da escludere e lo troviamo @3.25 su Goldbet.

Pronostico Fcsb-Olympiakos, 28 novembre, Europa League

Partita non semplice da interpretare, ma sicuramente la prima cosa che ci viene in mente è un match da poche reti. 2 Under nelle ultime 3 partite in campo europeo per lo Steaua mentre l’Olimpiakos in EL è O/U 1-3 e con 5 gol segnati e 3 concessi vediamo solo 2.0 gol di media nelle partite di questa formazione. Inoltre l’unico precedente è finito 1-0 per Fcsb, anche se è datata 2010 ed era un amichevole.

Risultati esatti Fcsb-Olympiakos

Non aspettandoci molte reti, due delle tre selezioni sui risultati esatti vanno su Under, lasciandoci solo un opzione da Over, e abbiamo scelto: 1-1, 0-1, 2-2.

