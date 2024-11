Giovedì 28 novembre, alle ore 21:00 all’Allianz Riviera di Nizza arriva il Glasgow Rangers per la 5° giornata di UEFA Europa League. Vediamo probabili formazioni, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse gratuite sul calcio. Pronostico Nizza-Rangers 28 novembre 2024.

Pronostico Nizza-Rangers 28 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Nizza-Rangers, sfida valida per la 5° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League 2024-2025, in campo giovedì 28 novembre, alle ore 21.00.

Il Nizza ha iniziato malissimo questa Europa League, e ha bisogno di fare i tre punti per sperare in una rimonta visto che al momento non ha ancora vinto, e ha incassato 2 punti, da entrambi pareggi in casa. Finora i francesi hanno segnato solo 4 gol e concessi il doppio, ma in campionato si sono ripresi col 2-1 sullo Strasburgo.

I Rangers invece sono 10° con 7 punti, e dopo l’1-4 interno contro un altra squadra francese, il Lione, ha superato 4-0 l’Fcsb e pareggiato 1-1 sul campo dell’Olimpiakos lo scorso turno. In Scozia i Rangers nel weekend non sono andati oltre l’1-1 interno contro il Dundee Utd. L’unico precedente dei Rangers contro il Nizza è un amichevole del 2020, vinta dalla squadra di Glasgow.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere Nizza-Rangers? Guida TV Europa League

Nizza-Rangers si giocherà giovedì 28 novembre alle 21:00, il match sarà trasmesso tramite Sky. I diritti di trasmissione delle sfide di UEFA Europa League per l’Italia sono un’esclusiva di Sky, con possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go, e NOW.

Probabili formazioni Nizza-Rangers del 28.11.24

Nizza (3-4-2-1): Bulka; Rosario, Ndayishimiye, Dante; Louchet, Ndombelé, Boudaoui, Bard; Ali Cho, Boga; Guessand. Allenatore: Haise.

Rangers (4-2-3-1): Butland; Jefte, Propper, Souttar, Sterling; Raskin, Barron; Cerny, Diomande, Bajrami; Dessers. Allenatore: Clement.

Migliori quote Nizza-Rangers di UEFA Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per l’Europa League. Nizza nettamente favorita @1.80 sui principali bookmajers come Lottomatica e Snai. La vittoria esterna si gioca @4.25 su Sisal mentre il pareggio lo troviamo @3.75 su Goldbet.

Pronostico Nizza-Rangers, 28 novembre, Europa League

Il Nizza non ha mai mantenuto la porta inviolata nelle prime 4 giornate di Europa League, e secondo noi non lo farà nemmeno in questo match contro i Rangers che in 4 partite hanno segnato 8 gol in EL. Giochiamo su entrambe le squadre a segno.

Risultati esatti Nizza-Rangers

Abbiamo scelto tre possibili risultati esatti a quota alta per questa sfida di Europa League: 1-1, 2-1, 1-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.