Giovedì 28 novembre, alle ore 21.00 dalla Fortuna Arena di Praga lo Slavia ospita i turchi del Fenerbache per la 5° giornata di UEFA Europa League 2024-2025. Ecco probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri migliori consigli per le scommesse vincenti sul calcio. Pronostico Slavia Praga-Fenerbache 28 novembre 2024.

Pronostico Slavia Praga-Fenerbache 28 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Saranno Slavia Praga-Fenerbache ad affrontarsi nella capitale ceca giovedì 28 novembre, alle ore 21.00, per questo match valido per la 5° giornata di stagione regolare di UEFA Europa League 2024-2025.

Lo Slavia Praga è al 23° posto con 4 punti, arriva da 2 sconfitte in Europa Legue (entrambe per 0-1 su campi difficii come Bilbao e Francoforte) e sconta anche una unga lista di indisponibili che però non si sono fatte sentire nelle ultime 2 di campionato, entrambe vinte dallo Slavia con 9 gol segnati.

Il Fenerbache è un punto avanti ai cechi, e dopo la vittoria all’esordio i turchi sono andati a calare con 2 pareggi, seguiti dalla sconfitta per 1-3 lo scorso turno sul campo dell?Alkmaar. Il Fenerbache ha vinto le ultime 2 partite di Superlega in Turchia, segnando 10 gol!

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere Slavia Praga-Fenerbache? Guida TV Europa League

La partita tra Fenerbahce e Slavia Praga, valevole per la quinta giornata di Europa League, si giocherà giovedì 28 novembre con calcio d’avvio alle 21:00. A detenere i diritti in esclusiva dell’edizione 2024/25 della competizione riservata ai club del Vecchio Continente è Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito della ‘Diretta gol Europa’, in onda su Sky Sport canale 251.

Per quanto riguarda lo streaming, Fenerbahce-Slavia Praga potrà essere seguita sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW.

Probabili formazioni Slavia Praga-Fenerbache del 28.11.24

Fenerbahce (4-4-2): Livakovic; Osayi, Akaydin, Becao, Muldur; Tadic, Fred, Amrabat, Saint-Maximin; En-Nesyri, Dzeko. Allenatore: Mourinho.

Slavia Praga (3-4-2-1): Kinsky; Holes, Zima, Boril; Michez, Prebsl, Zafeiris, Diouf; Lingr, Provod; Chory. Allenatore: Trpisovsky.

Migliori quote Slavia Praga-Fenerbache di UEFA Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per l’Europa League. Lo Slavia Praga è favorita in casa @2.30 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca in quota massima @3.20 su NetBet. Il pareggio lo troviamo @3.25 su Sisal e @3.20 su Lottomatica.

Pronostico Slavia Praga-Fenerbache, 28 novembre, Europa League

Entrambe hanno segnato molto nelle ultime uscite nei rispettivi campionati, e abbiamo un doppio precedente del 2022, in Conference League, con una doppia vittoria dello Slavia Praga, sempre col risultato finale di 3-2, per due match pirotecnici.

Il nostro pronostico Slavia Praga-Fenerbache: GOL SI @1.85 NetBet

Risultati esatti Slavia Praga-Fenerbache

Abbiamo scelto tre possibili risultati esatti a quota alta per questo match di Europa League: 1-2, 1-1, 3-2.

