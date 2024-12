L’Ibrox Stadium di Glasgow è la cornice di questo match valido per la 6° giornata della stagione regolare della nuova UEFA Europa League 2024-2025. Vediamo probabili formazioni, analisi, statistiche, guida tv, migliori quote e i consigli per il Pronostico Rangers-Tottenham 12 dicembre 2024.

Pronostico Rangers-Tottenham 12 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Rangers-Tottenham in campo giovedì 12 dicembre alle ore 21.00 in questo match valido per la 6° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League 2024-2025. Al momento scozzesi ed inglesi sono alla pari con 10 punti, e questa sfida vale molto per la top-8 che vale il passaggio diretto agli ottavi nella seconda fase della competizione.

I Rangers arrivano dallo straordinario 4-1 a Nizza e in EL hanno segnato 12 gol con 6 concessi. La squadra di Glasgow domina in Premiership scozzese con 9 gol segnati e 0 concessi nelle ultime 2 vittorie.

Il Tottenham in EL ha segnato due gol in meno degli scozzesi, al netto di 6 gol concessi anche dagli Spurs, anche loro a 10 punti. Gli inglesi però dopo un avvio da 3 vittorie hanno rallentato con una sconfitta in Turchia per 2-3 contro il Galatasaray e il 2-2 con la Roma in casa nell’ultimo turno. Anche in Premier il calo degli Spurs è evidente dopo le ultime 2 sconfitte.

Probabili Formazioni Rangers-Tottenham del 12.12.24

Rangers (4-2-3-1): Butland; Sterling, Souttar, Propper, Jefte; Barron, Raskin; Cerny, Diomande, Bajrami; Igamane. Allenatore: Clement.

Tottenham (4-3-3): Forster; Porro, Dragusin, Gray, Udogie; Sarr, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son. Allenatore: Postecoglu.

Guida TV Europa League: dove vedere Rangers-Tottenham?

Rangers-Tottenham si giocherà giovedì 12 dicembre alle 21:00 e il match sarà trasmesso da Sky, attraverso il canale Sky Sport 253.

Per quanto riguarda lo streaming i match potranno essere seguiti sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW.

Migliori quote Rangers-Tottenham di UEFA Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per la 6° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League 24-25. La quota massima per la vittoria interna la troviamo su Lottomatica e Goldbet @3.30 mentre il successo degli Spurs si gioca @2.05 su NetBet. Pareggio @3.80 su Sisal e Snai.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Pronostico Rangers-Tottenham, 6° giornata Europa League

Inglesi e scozzesi si sono affrontati in un amichevole di un paio d’anni fa, sempre a Glasgow con 2-1 degli Spurs. Non facciamo affidamento su quel precedente di poco conto, ma sulle probabili formazioni e i recenti rendimenti di entrambe le squadre, e sulla qualità del Tottenham che rimane maggiore. Gli inglesi potranno sfruttare questa trasferta per tornare a vincere, ci proviamo, ma con mezzo rimborso in caso di pareggio, con le giocate asian handicap.

Risultato Esatto Rangers-Tottenham del 12 dicembre 2024

Per questa sfida di Europa League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti: 0-1, 1-1, 0-2

