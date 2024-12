Alla Fortuna Arena della capitale ceca va in scena la sfida valida per la 6° giornata di UEFA Europa League 2024-2025. Abbiamo analizzato questo match con probabili formazioni, analisi, statistiche, guida tv, migliori quote e Pronostico Slavia Praga-Anderlecht 12 dicembre 2024.

Pronostico Slavia Praga-Anderlecht 12 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Slavia Praga-Anderlecht in campo giovedì 12 dicembre alle ore 21.00 in questo match valido per la 6° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League 2024-2025.

Lo Slavia Praga si gioca le chance di agganciare almeno la top-24 visto che dopo aver incassato 4 punti nelle prime 2 giornate, la squadra ceca è crollata in EL con 3 sconfitte di fila, ma tutte con minimo scarto. Nelle partite dello Slavia infatti vediamo pochissime reti (1.8 di media).

L’Anderlecht vola al 5° posto con 11 punti. La squadra belga è ancora imbattuta con 3 vittorie iniziali, anche se hanno fatto seguito 2 pareggi negli ultimi turni. L’Anderlecht finora ha segnato 9 gol con 5 concessi e in campionato arrivano da un altro successo per una formazione che in tutte le competizioni non hanno mai perso nelle ultime 9 partite.

Probabili Formazioni Slavia Praga-Anderlecht del 12.12.24

Slavia Praga (3-4-3): Kinsky; Boril, Ogbu, Holes; Diouf, Dorley, Zaferis, Doudera; Pech, Chytil, Lingr. Allenatore: Trpisovsky.

Anderlecht (4-3-3): Coosemans; Foket, Simic, Zanka, N’Diaye; Dendoncker, Rits, Stroeykens; Dreyer, Dolberg, Amuzu. Allenatore: Hubert.

Guida TV Europa League: dove vedere Slavia Praga-Anderlecht?

Slavia Praga-Anderlecht si giocherà giovedì 12 dicembre alle 21:00 e il match sarà trasmesso da Sky. Per quanto riguarda lo streaming i match potranno essere seguiti sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW.

Migliori quote Slavia Praga-Anderlecht di UEFA Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano, per questo match valido per la 6° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League 24-25. Nessuna storia nelle quote che favoriscono la squadra dei casa @1.45 su Snai mentre la vittoria esterna vola @6.25 su Goldbet, con la quota massima per il pareggio @4.75 su NetBet.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Pronostico Slavia Praga-Anderlecht, 6° giornata Europa League

La quota dello Slavia è esageratamente bassa, quindi di contro quella degli ospiti è alta e di valore. Le squadre inoltre si sono affrontate 4 volte in passato e hanno sempre vinto i belgi che proviamo a prendere anche questa volta, ma appoggiati dall’handicap asiatico di +1 gol. Se l’Anderlecht perderà con un solo gol di scarto avremo il rimborso mentre incasseremo la quota oltre la pari in caso di pareggio o vittoria con qualsiasi altro risultato.

Risultato Esatto Slavia Praga-Anderlecht del 12 dicembre 2024

Per questa sfida di Europa League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti: 1-0, 2-2, 0-1

