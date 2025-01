Giovedì, nella fredda serata dell’Old Trafford, i Red Devils, che stanno attraversando una stagione da incubo, sono chiamati alla vittoria contro gli scozzesi di Glasgow per la 7° giornata della prima fase di UEFA Europa League. Pronostico Manchester United-Rangers 23 gennaio 2025.

Pronostico Manchester United-Rangers 23 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di Manchester United-Rangers, in campo giovedì 23 gennaio per questo match valido per la 7° giornata della prima fase di UEFA Europa League.

Il Manchester United almeno in EL è al 7° posto dopo le ultime 3 vittorie che però non bastano ai Red Devils per stare tranquilli e centrare direttamente gli ottavi di finale, obiettivo minimo, per riscattare una Premier in cui la squadra di Amorim ha perso anche questo weekend, in casa contro il Birghton, e deve ormai guardarsi alle spalle da una clamorosa retrocessione.

Dietro un solo punto dallo United ci sono proprio i Rangers che non perdono da 4 turni in EL, con 2 vittorie intervallate da 2 pareggi. Anche in Premiership scozzese la squadra du Glasgow va bene con le ultime 2 vittorie (3-0 e 3-1) e anche il facile 5-0 nell’ultimo turno di coppa nazionale.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Guida TV Europa League: dove vedere Manchester United-Rangers?

La partita si giocherà giovedì 23 gennaio alle ore 21:00. Il match sarà disponibile in esclusiva sui canali di Sky e in streaming su NOW.

Probabili formazioni Manchester United-Rangers del 23.01.2025

Manchester United: Onana; de Ligt, Maguire, Lisandro Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Mazraoui; Garnacho, Bruno Fernandes; Zirkzee

Rangers: Kelly; Yilmaz, Propper, Nsiala, Jefte; Raskin, Barron; Cerny, Diomande, Hagi; Igamane

Migliori Quote Manchester United-Rangers di Europa League

Vediamo la comparazionei delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Europa League. Favori dei pronostici e delle quote sullo United @1.40 su Sisal e Snai mentre la vittoria esterna si gioca @7.75 su NetBet, col pareggio @4.90 su Goldbet.

Pronostico Manchester United-Rangers: le nostre scommesse

4 vittorie dei Red Devils e 1 pareggio nei 5 precedenti contro gli scozzesi, tutti giocati in Champions League, tranne l’amichevole della scorsa estate, vinta 2-0 dallo United. Per questa sfida vediamo entrambe le squadre a segno invece. Lo United arriva da 4 GG consecutivi, i Rangers hanno segnato 3 GG di fila nelle ultime partite in questa competizione.

Risultato esatto Manchester United-Rangers

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-0, 1-2.

