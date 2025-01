Giovedì sera in Belgio, al King Baudouin Stadium, si gioca la 7° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2024-2025, col nuovo format. La Royale Union ospiterà il Braga, vediamo analisi con formazioni, guida tv, quote e Pronostico Royale Union-Braga 23 gennaio 2025.

Pronostico Royale Union-Braga 23 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di Royale Union-Braga, in campo giovedì 23 gennaio per questo match valido per la 7° giornata della prima fase di UEFA Europa League.

La Royale Union SG è tornata in corsa per il passaggio ai sedicesimi di finale grazie alle ultime 2 vittorie in EL che l’hanno fatta risalire al 20° posto con 8 punti, uno in più degli avversari portoghesi che affronterà questo giovedì sul neutro del King Baudouin Stadium.

Il Braga attualmente al 25° posto, il primo degli esclusi dalla seconda fase, ha bisogno di fare i tre punti, arrivati solo in 1 delle ultime 5 partite, e nel match di EL più recente i lusitani si sono arresi nel netto 0-3 dell’Olimpico contro la Roma.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Guida TV Europa League: dove vedere Royale Union-Braga?

Puoi guardare la partita di UEFA Europa League Braga – Lazio sui canali Sky Sport. Su Sky puoi vedere tutte le partite in esclusiva della UEFA Europa League 2024/2025, trasmesse sui canali Sky Sport.

Probabili formazioni Royale Union-Braga del 23.01.2025

Union Saint-Gilloise (4-3-3): Moris; Castro, Burgess, Leysen, Machida; Sadiki, Ait El Hadj, Boufal; Niang, Ivanovic, Fuseini. Allenatore: Pocognoli.

Braga (3-4-3): Hornicek; Victor Gomez, Bambu, Niakaté; Gabri Martinez, Gorby, Vitor Carvalho, Marin; Horta, El Ouazzani, Bruma. Allenatore: Carvalhal.

Migliori Quote Royale Union-Braga di Europa League

Vediamo la comparazionei delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Europa League. Royale favorita alla pari @2 di quota massima su Sisal e Lottomatica mentre gli ospiti si giocano @3.65 su NetBet e @3.55 su Goldbet. La X è offerta @3.50 su Snai.

Pronostico Royale Union-Braga: le nostre scommesse

Le due squadre si sono affrontate nell’edizione di Europa League del 2022, con 1 pareggio e 1 vittoria esterna della Royale Union, entrambe partite ricchi di gol (3-3 e 2-1), ma questa volta andiamo con una partita da Under. Il Braga anche nel weekend ha vinto, ma con il risultato minimo di 1-0, così come la Royale ha vinto 1-0 nel proprio campionato questo weekend. 4 Under nelle ultime 5 giornate di EL dei belgi, e nelle partite della Royale vediamo solo 1.7 gol totali di media. Giochiamo Under 3.0 sulla somma gol asiatica.

Risultato esatto Royale Union-Braga

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 3-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.