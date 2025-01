Per la settima giornata di calcio di Europa League, giovedì 21 gennaio 2025, alle ore 18.45, allo stadio AFAS, i padroni di casa dell’AZ Alkmaar, ospitano la Roma. Pronostico AZ Alkmaar-Roma di Europa League del 23/01/2025.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

L’AZ Alkmaar, arriva a questo incontro valido per il settimo turno di Europa League 2024-2025, diciannovesima in classifica con 8 punti, (attualmente qualificata per i Play Off dei sedicesimi di finale) ed è reduce dal pareggio esterno per 2 a 2 ottenuto sul campo del Ludogorest.

La Roma, arriva in Olanda, quattordicesima in classifica con 9 punti ( attualmente qualificata per i Play Off dei sedicesimi di finale). La squadra giallorossa, viene dalla bella vittoria ottenuta in casa, per 3 a 0, contro la formazione portoghese del Braga.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra AZ Alkmaar e Roma, valida per la settima giornata di calcio in Europa League, verrà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle ore 18.45 di giovedì 23 gennaio 2025.

Probabili Formazioni AZ Alkmaar-Roma

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di Europa League, valido per la settima giornata, in programma allo stadio AFAS, tra i padroni di casa del AZ Alkmaar e la squadra ospite della Roma.

AZ Alkmaar (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Van Bommel, Poku, Parrott. Allenatore: Martins.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Quote Scommesse per AZ Alkmaar-Roma

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna della Roma in questo match di Europa League in trasferta contro l’AZ Alkmaar.

Vittoria interna del AZ Alkmaar è bancata a quota 3.10 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno della Roma è pagato a quota 2.20.

Pronostico AZ Alkmaar-Roma di Champions League

Partita molto importante per entrambe le squadre in vista di un posto nei Play-Off dei sedicesimi di finale. La squadra di casa dell’AZ Alkmaar è ferma a 8 punti e non può perdere questo match, una sconfitta potrebbe essere molto complicata da rimediare in classifica.

La Roma arriva in Olanda con 9 punti, con una vittoria sarebbe certo l’accesso ai Play-Off dei sedicesimi di finale, anche un pareggio potrebbe andare male, con una sconfitta si giocherebbe l’accesso nell’ultimo turno in casa contro il Francoforte.

Pronostico: GOL SI a quota 1.66 su Eurobet

Scommessa Vincente: OVER 2.5 a quota 1.80 su Lottomatica

Risultato Finale AZ Alkmaar-Roma del 23/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di Europa League, tra AZ Alkmaar e Roma, valida per la settima giornata, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

