Per la settima giornata di calcio di Europa League, giovedì 21 gennaio 2025, alle ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma, i padroni di casa della Lazio, ospitano la Real Sociedad. Lazio-Real Sociedad di Europa League, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La Lazio, arriva a questo incontro valido per il settimo turno di Europa League 2024-2025, prima in classifica con 16 punti, (attualmente qualificata per i Play Off degli ottavi di finale) ed è reduce dalla bella vittoria esterna, per 3 a 1 in casa dell’Ajax di Amsterdam.

La Real Sociedad, arriva in Italia, dodicesima in classifica con 12 punti ( attualmente qualificata per i Play Off dei sedicesimi di finale). La squadra spagnola, viene dalla bella vittoria interna per 3 a 0 contro la formazione ucraina della Dinamo Kiev.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Lazio e Real Sociedad, valida per la settima giornata di calcio in Europa League, verrà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle ore 21.00 di giovedì 23 gennaio 2025.

Probabili Formazioni Lazio-Real Sociedad

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di Europa League, valido per la settima giornata, in programma allo stadio Olimpico, tra i padroni di casa della Lazio e la squadra ospite della Real Sociedad.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Méndez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.

Quote Scommesse per Lazio-Real Sociedad

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna della Lazio in questo match di Europa League in trasferta contro la Real Sociedad.

Vittoria interna della Lazio è bancata a quota 2.30 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno della Real Sociedad è pagato a quota 3.30.

Pronostico Lazio-Real Sociedad di Champions League

Alla Lazio basta un solo punto per essere certa dei Play-Off degli ottavi di finale, viste le 5 vittorie e un pareggio ottenuti nelle prime 6 partite di Europa League giocate.

La Real Sociedad arriva nella capitale, con 10 punti in classifica, con un pareggio è quasi certo l’accesso ai Play-Off dei sedicesimi di finale, con una sconfitta si giocherebbe la qualificazione nell’ultimo turno.

Pronostico: GOL SI a quota 1.95 su Netbet

Scommessa Vincente: Pareggio a quota 3.20 su Snai

Risultato Finale Lazio-Real Sociedad del 23/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di Europa League, tra Lazio e Real Sociedad, valida per la settima giornata, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

