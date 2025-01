Dopo la Champions del mercoledì, giovedì 30 gennaio alle ore 21:00 tocca a tutte le squadre di UEFA Europa League 2024-2025 andare in campo per l’ultimo turno della prima fase a girone unico del nuovo format di questa competizione. Vediamo le analisi delle scommesse sulla Lazio impegnata all’Estádio Municipal de Braga. Pronostico Braga-Lazio 30 gennaio 2025.

Pronostico Braga-Lazio 30 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Braga-Lazio in campo giovedì 30 gennaio alle ore 21:00, in contemporanea con tutte le altre partite dell’ultimo turno della prima fase di UEFA Europa League 2024-2025 col girone unico.

Il Braga deve vincere e sperare nei risultati favorevoli delle altre per agganciare gli spareggi, avendo al momento solo 7 punti. Non ci sono precedenti tra queste due formazioni, ragion per cui il match dell’Estadio Municipal de Braga sarà il primo confronto in assoluto. Difesa a tre per lo Sporting Braga di Carvahal, che davanti si presenterà con Ouazzani supportato da Horta e Gharbi. Sulla linea di centrocampo, invece, spazio a Fernandes, Moutinho, Gorby e Martinez.

Non ha problemi di qualificazione la Lazio, che attualmente si trova prima in classifica e ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, senza dover passare attraverso gli spareggi. Emergenza in casa Lazio, poiché Baroni non potrà contare sugli squalificati Rovella e Zaccagni, oltre che sugli infortunati Vecino, Patric, Nuno Tavares e Lazzari. Non convocabili gli esclusi dalla lista UEFa, ovvero Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic. Davanti dovrebbero riposare Castellanos e Isaksen, ragion per cui alle spalle di Noslin agirà probabilmente il trio composto da Tchaouna, Dia e Pedro.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Guida TV Europa League: dove vedere Braga-Lazio?

La partita SC Braga-Lazio, in programma giovedì 30 gennaio 2025, dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport (253), ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Probabili Formazioni Braga-Lazio, Europa League

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. All. Carvalhal.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni.

Statistiche scommesse Braga-Lazio

-Questo sarà il primo confronto europeo tra Braga e Lazio. Il club lusitano ha perso 2 delle ultime 3 gare interne contro squadre italiane.

–La Lazio ha perso 5 delle 7 partite giocate in trasferta contro club portoghesi tra tutte le competizioni europee (2 vittorie).

–L’SC Braga ha perso le ultime 2 partite giocate in questa UEFA Europa League.

–La Lazio ha vinto le ultime 3 partite giocate in trasferta in UEFA Europa League; i biancocelesti non hanno mai vinto quattro gare esterne di fila in una grande competizione europea.

–La Lazio ha vinto 6 delle 7 partite giocate in questo torneo (1 pareggio).

Migliori quote Braga-Lazio, 8° giornata UEFA Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Europa League. Padroni di casa favoriti con quota massima @1.70 su NetBet, con la vittoria della Lazio che si gioca @4.75 su Sisal e pareggio @4.05 su Lottomatica.

Pronostico Braga-Lazio: le nostre scommesse del 30.01.2025

Considerando le motivazioni e il fattore campo tutte dalla parte del Braga, non ce la sentiamo di giocare su 1X2 e preferiamo ragionare sui gol in un match in cui vediamo comunque entrambe le squadre a segno.

Risultato Esatto Braga-Lazio, UEFA Europa League

Per questa partita di UEFA Europa League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Finale Esatto: 1-0, 2-1, 1-1.

Programma completo ultima giornata Europa League

Vediamo il calendario completo dell’ultima giornata della prima fase a girone unico della nuova UEFA Europa League 2024-2025 con tutte le squadre in campo in contemporanea giovedì sera, alle ore 21:00.

30.01. 21:00 Ajax-Galatasaray

30.01. 21:00 Anderlecht-Hoffenheim

30.01. 21:00 Athletic Bilbao-Plzen

30.01. 21:00 Braga-Lazio

30.01. 21:00 Dinamo Kiev-RFS

30.01. 21:00 FCSB-Manchester Utd

30.01. 21:00 Ferencvaros-Alkmaar

30.01. 21:00 Lione-Ludogorets

30.01. 21:00 Maccabi Tel Aviv-FC Porto

30.01. 21:00 Midtjylland-Fenerbahce

30.01. 21:00 Nizza-Bodo/Glimt

30.01. 21:00 Olympiakos-Qarabag

30.01. 21:00 Rangers-Royale Union SG

30.01. 21:00 Real Sociedad-PAOK

30.01. 21:00 Roma-Francoforte

30.01. 21:00 Slavia Praga-Malmo FF

30.01. 21:00 Tottenham-Elfsborg

30.01. 21:00 Twente-Besiktas

