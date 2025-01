La Roma pesca il Porto dall’urna di Nyon per gli spareggi di UEFA Europa League 2024-2025, e passando i giallorossi potrebbero dare vita ad un clamoroso euroderby della capitale con la Lazio. Vediamo tutti i match, le quote per le sfide di andata e gli aggiornamenti antepost con i biancocelesti tra le big per la vittoria finale. Sorteggio UEL playoffs.

Sono andati in scena i sorteggi di Nyon dei playoff di Europa League, appuntamento che tra il prossimo 13 febbraio e 20 febbraio deciderà le 8 squadre che raggiungeranno le prime 8 qualificate già agli ottavi di finale. Dall’urna è uscito un pericoloso Porto-Roma per l’unica italiana impegnata in questo turno, visto che la Lazio è passata da prima ed è già agli ottavi, dove potrebbe incrociare proprio la Roma per un euroderby della capitale!

I giallorossi sfideranno quindi il Porto, squadra che fino all’ultima giornata ha faticato non poco, trovando la certezza della qualificazione al playoff solo all’ultimo turno. Una squadra in difficoltà rispetto ai fasti e le certezze del recente passato. La Roma, in quanto testa di serie, avrà anche il vantaggio di giocare la seconda partita in casa, all’Olimpico, giovedì 20 febbraio.

Ecco il calendario completo e tutte le sfide di playoffs da cui scopriremo quali squadre raggiungeranno i playoffs completando il quadro della seconda fase nei UEFA Europa League 2024-2025. Ci sarà quindi un ultimo sorteggio che disegnerà il tabellone fino alla finale sarà quello di venerdì 21 febbraio.

Per la Roma, in caso di qualificazione col Porto, ci sarebbe a quel punto il 50% di possibilità di trovare la Lazio in un clamoroso euroderby. In caso contrario, i giallorossi si ritroverebbero contro il Club Athletic, ossia la squadra che proverà ad arrivare fino in fondo in quanto la finale si giocherà proprio nel suo stadio, il nuovo San Mames di Bilbao.

Ferencvaros-Viktoria Plzen

Porto-ROMA

AZ-Galatasaray

Midtjylland-Real Sociedad

Union SG-Ajax

PAOK Salonicco-Steaua Bucarest

Twente-Bodo/Glimt

Fenerbahce-Anderlecht

Vediamo anche le prime quote delle sfide di andata del 13 febbraio con la Roma che giocherà la prima partita in trasferta sul campo del Porto, con i giallorossi sfavoriti @3 mentre il Porto si gioca @2.25.

Quote Antepost, gli ultimi aggiornamenti: Lazio tra le big

Il Manchester United, come il City, sta giocando una stagione deludente e preoccupante, ma spera di salvarsi in Europa dove rimane la squadra da battere per le quote antepost sulla vittoria finale della UEFA Europa League 2024-2025, seguita in lavagna di un altra inglese, il Tottenham.

Tra le principali candidate per la vittoria c’è anche l’Athletic Bilbao che come detto giocherebbe la finale in casa, e ci tiene il doppio, e la nostra Lazio che troviamo in singola cifra @8, poi si sale @11 con l’Eintracht. Più indietro la Roma che è comunque in seconda fascia @17 volte la posta.

