Scongiurato il derby della capitale in versione europea, visto che le urne di Nyon per gli ottavi di finale di UEFA Europa League 2024-2025. La Roma, che ha eliminato il Porto, sfiderà l’Athletic Bilbao mentre la Lazio (che è passata direttamente agli ottavi) sfiderà il Viktoria Plzen. Vediamo anche i sorteggi di Conference League con la Fiorentina, oltre ai Sorteggi Europa League ottavi.

Sorteggi Europa League ottavi: le prossime sfide

Vediamo l’urna di Nyon cosa ci regala per il prossimo turno, gli ottavi di finale di UEFA Europa League 2024-2025. Tra le sfide più interessanti ci sono Ajax-Eintracht Francoforte e Real Sociedad-Manchester United.

Vediamo tutti gli abbinamenti del prossimo turno, e a seguire le quote per le scommesse 1X2 sui match di andata che si giocheranno da giovedì 6 marzo.

OTTAVI DI FINALE UEL 204-2025

Victoria Plzen – LAZIO

Bodo/Glimt – Olympiacos

Ajax – Eintracht Francoforte

AZ Alkmaar – Tottenham

ROMA – Athletic

Fenerbahce – Rangers

Steaua Bucarest – Lione

Real Sociedad – Manchester United

Niente derby della Capitale per Roma e Lazio

Evitato l’Euroderby di Roma in Europa League: gli ottavi di finale saranno Vitkoria Plzen-Lazio e Roma-Athletic Bilbao. In un eventuale quarto di finale, i biancocelesti troverebbero la vincente di Bodo/Glimt-Olympiacos, potendo giocare il ritorno all’Olimpico. La Roma invece sfiderebbe Fenerbahce (del grande ex José Mourinho) o Rangers, giocando sempre il ritorno in casa.

La Roma invece incrocia di nuovo l’Athletic Bilbao dopo l’1-1 dell’Olimpico nella prima giornata della prima fase con gli spagnoli si sono qualificati direttamente agli ottavi di finale grazie al secondo posto, proprio dietro alla Lazio. In quella sfida i giallorossi avevano appena iniziato l’interregno rivelatosi poi fallimentare con Ivan Juric in panchina: ad aprire le marature fu Dovbyk, pareggiò nel finale Aitor Paredes. La formazione basca è una delle realtà più importanti del calcio spagnolo ed è saldamente al quarto posto in questa stagione, alle spalle delle solite Real Madrid, Barcellona e Atletico.

Quote antepost: le romane ci possono credere

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di UEFA Europa League 2024-2025. Il Tottenham è la squadra da battere @5 di quota, ma la prima avversaria è la Lazio @7, assieme ad un altra inglese, il Manchester United, e proprio all’Athletic Bilbao che sfiderà la Roma.

I giallorossi sono in seconda fascia con quota in doppia cifra @13 volte la posta, dietro alla Real Sociedad @11 e poco avanti su Francoforte ed Olympiakos entrambe @15.

Conference League: la Fiorentina pesca il Panathinaikos

Delineato il tabellone degli ottavi di finale della UEFA Conference League 2024-2025, la terza e minore competizione europea, dove l’Italia ha in campo una sola formazione, i viola. Sarà il Panathinaikos l’avversaria della Fiorentina nel prossimo turno.

La formazione toscana, qualificatasi direttamente alla fase a eliminazione diretta senza passare per i playoff, è stata finalista nelle ultime due edizioni della competizione perdendo però in entrambi i casi prima contro West Ham e poi contro l’Olympiakos: sulla strada per l’ultimo atto di Breslavia c’è ora di nuovo una formazione greca, terza nel campionato nazionale e impegnata in un’avvincente corsa a tre per il titolo contro gli eterni rivali dell’Olympiakos e dell’AEK. Se dovessero passare il turno, gli uomini di Palladino affronterebbero una tra Celje e Lugano, con il match di ritorno in casa, nei quarti.

OTTAVI DI FINALE CONFERENCE LEAGUE

Real Betis – Vitoria Sc

Celje – Lugano

Borac – Rapid Vienna

Molde – Legia Varsavia

Jagiellonia – Cercle Brugge

Panathinaikos – Fiorentina

Pafos – Djurgarden

Copenaghen – Chelsea

