Per la partita di andata dei quarti di finale di calcio in Europa League, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21.00, allo stadio Parc Olympique Lyonnais, la formazione di casa francese del Lione, affronta la squadra inglese del Manchester United. Lione-Manchester United di Europa League, pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Lione, arriva a questo incontro, valido come partita di andata dei quarti di finale in Europa League 2024-2025, dopo aver eliminato negli ottavi di finale, la formazione rumena del FCSB, battuta in trasferta per 3 a 1 e in casa per 4 a 0.

Nel campionato di calcio francese di Ligue 1, la squadra dei “Les Gones” è quinta in classifica a soli 2 punti dalla zona Champions League, il prossimo anno e viene dalla vittoria interna ottenuta in casa, per 2 a 1 contro il Lilla.

Il Manchester United, arriva in Francia, dopo aver eliminato negli ottavi di finale, la Real Sociedad, vincendo il match giocato in casa, per 4 a 1 e pareggiando la gara giocata in trasferta in Spagna per 1 a 1.

In Premier League, il Manchester United è solo al tredicesimo posto in classifica e lontano dalla zona Europa per il prossimo anno.

Dove vedere la partita in TV

La partita di calcio in Europa League, valida per il match di andata dei quarti di finale tra Lione-Manchester United, verrà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle ore 21.00 di giovedì 10 aprile 2025.

Probabili Formazioni Lione-Manchester United

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per il match di Europa League, in programma giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21.00, tra la squadra di casa del Lione e la formazione ospite della Manchester United.

Lione (4-2-3-1): Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Almada, Tolisso, Cherki; Lacazette. Allenatore: Fonseca.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Mazraoui; Dorgu, Casemiro, Ugarte, Dalot; Garnacho, Fernandes; Hojlund. Allenatore: Amorim.

Quote Scommesse per Lione-Manchester United di Europa League

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono leggermente favorita la vittoria interna del Lione in questo match di Europa League in casa contro il Manchester United.

Vittoria interna del Lione è bancata a quota 2.50 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.25, mentre il successo esterno del Manchester United è pagato a quota 2.75.

La possibile semifinale di Europa League

La formazione vincitrice del match tra Lione-Manchester United, incontrerà in semifinale di Europa League, la vincente del match che vede opposte Rangers Glasgow e Atletico Bilbao.

Pronostico Lione-Manchester United di Europa League

Uno dei quarti di finale di Europa League più attesi e quello che vede scendere in campo, la squadra di casa francese del Lione e il Manchester United.

Il fattore campo potrebbe essere fondamentale in questa partita di andata, che vede per noi favorita la vittoria interna del Lione, contro il Manchester United, formazione che nel campionato nazionale inglese, è solo tredicesima in classifica, mentre in Europa League sta disputando un buon torneo.

Pronostico: Vittoria Lione + GOL SI, offerta a quota 5.50 su Betway

Risultato Finale Lione-Manchester United del 10/04/2025

Come risultato esatto per questa partita di Europa League, tra Lione-Manchester United, valida per la gara di andata dei quarti di finale, vi indichiamo questi possibili risultati: 3-1/3-2/2-2

