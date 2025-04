Per il match di andata delle semifinali di Europa League, giovedì 1° maggio 2025, alle ore 21, i padroni di casa inglesi del Tottenham, ospitano la formazione norvegese del Bodo/Glimt. Leggi il nostro pronostico gratuito su Tottenham-Bodo/Glimt di Europa League. Per i bookmakers nettamente favorita la vittoria interna del Tottenham.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Tottenham, arriva a questo incontro, valido come partita di andata delle semifinali di Europa League 2024-2025, dopo aver eliminato negli ottavi di finale l’AZ Alkmaar e nei quarti di finale, la squadra spagnola ha tedesca dell’Eintracht Francoforte.

Il Bodo/Glimt, arriva in nel Regno Unito, dopo aver eliminato negli ottavi di finale, la formazione greca dell’Olympiakos, mentre nei quarti di finale, la formazione italiana della Lazio.

Dove vedere la partita in TV

La partita di calcio in Europa League, valida per il match di andata delle semifinali tra Tottenham-Bodo Glimt, verrà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle ore 21.00 di giovedì 1 maggio 2025.

Probabili Formazioni Tottenham-Bodo/Glimt

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per il match di Europa League, in programma giovedì 1 maggio 2025, alle ore 21.00, tra la squadra di casa del Tottenham e la formazione ospite del Bodo/Glimt.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Spence, Danso, Davies, Udogie; Bergvall, Gray, Maddison; Johnson, Solanke, Tel. Allenatore: Postecoglou.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Kjaer, Brunstad Fet, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. Allenatore: Knutsen.

Quote Scommesse per Tottenham-Bodo/Glimt

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna del Tottenham in questo match di Europa League in casa contro il Bodo/Glimt.

Vittoria interna del Tottenham è bancata a quota 1.30 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.75, mentre il successo esterno del Bodo/Glimt è pagato a quota 8.50.

Pronostico Tottenham-Bodo/Glimt di Europa League

Il Tottenham prova a salvare una stagione disastrosa in Premier League inglese, aggrappandosi all’Europa League, per cercare di conquistare un posto in Europa la prossima stagione.

Il Bodo/Glimt è la squadra rivelazione della stagione in questa Coppa e dopo aver giocato un brutto scherzo alla Lazio, cercherà il bis.

Pronostico: Vittoria Tottenham + GOL SI, offerta a quota 2.75 su Betway

Risultato Tottenham-Bodo/Glimt del 01/05/2025

Come risultato esatto per questa partita di Europa League, tra Tottenham-Bodo/Glimt, valida per la gara di andata delle semifinali, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-0/1-0/3-1

