Giovedì sera si gioca la semifinale di ritorno di Europa League con gli Spurs che possono gestire il 3-1 dell’andata rifilato a Londra agli avversari norvegesi, con il Tottenham che prenota la finalissima. Pronostico Bodo Glimt-Tottenham 8 maggio 2025.

Pronostico Bodo Glimt-Tottenham 8 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Bodo Glimt-Tottenham, match valido per il ritorno delle semifinali di UEFA Europa League 2024-2025 con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e consigli per le scommesse gratuite sul calcio.

Il Tottenham dopo il 3-1 dell’andata a Londra contro il Bodo, ha pareggiato 1-1 in campionato sul campo del West Ham. In un annata davvero negativa in Inghilterra, gli Spurs si giocano tutto in Europa League, e hanno già ipotecato la finale grazie al risultato dell’andata, ma mai dire mai visto l’ottimo rendimento interno degli avversari, e il fatto che il Tottenham si presenti alla trasferta norvegese con molte defezioni rispetto all’11 tipo.

Il Bodo Glimt si gioca tutto e non ha nulla da perdere per una formazione che in settimana non ha giocato, e ha potuto preparare al meglio la sfida contro gli inglesi, e l’impresa della rimonta. In questa edizione dell’Europa League l’undici norvegese ha sempre vinto tra le mura amiche, sconfiggendo avversari blasonati come Porto, Besiktas, Twente, Olympiacos e Lazio. Unici a violare il terreno del Bodo Glimt, gli azeri del Qarabag in un match della league phase giocato a novembre: 1-2.

Probabili Formazioni Bodo Glimt-Tottenham

Bodo Glimt (4-3-3): Khaikin; Sjovold, Gundersen, Nielsen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. Allenatore: Knutsen.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Johnson, Maddison, Tel; Solanke. Allenatore: Postecoglou.

Migliori quote Bodo Glimt-Tottenham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio per questo match valido per le semifinali di UEFA Europa League 2024-2025. Ospiti leggermente favoriti @2.30 su Sisal rispetto al Bodo offerto @2.75 su Snai e il pareggio @4.00 su Goldbet.

Guida TV Europa League: dove vedere Bodo Glimt-Tottenham?

Bodo Glimt-Tottenham si giocherà all’Aspmyra Stadion, il principale impianto sportivo di Bodo. Bodo Glimt-Tottenham è in programma alle 21:00 di giovedì 8 maggio. Diretta via satellite e in pay tv su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della trasmissione streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

Le nostre scommesse su Bodo Glimt-Tottenham

I padroni di casa devono rimontare l’1-3 dell’andata e si giocano il tutto per tutto quindi non faranno grandi calcoli. Il gol nel finale di Saltnes nel finale tiene vive le speranze dei norvegesi che arrivano da 5 Over di fila, compreso il 2-3 nel ritorno dello scorso turno di EL contro la Lazio. Il Tottenham prima del 1-1 nel derby col West Ham, aveva segnato 3 partite ad alto punteggio. Andiamo con un altra sfida da almeno 3 gol totali.

Risultati Esatto Bodo Glimt-Tottenham

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 2-2, 0-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.